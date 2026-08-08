Yapay Zeka Dizileri Asya'da Yeni Dönem Başlatıyor

Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde bazı dizi projelerinde senaryo yazımı, karakter tasarımı, seslendirme ve video kurgusu gibi süreçlerde tamamen yapay zekanın kullanılması sinema ve eğlence sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralarken birçok tartışmayı da gündeme getiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yapay Zeka ve Sinema" başlıklı dosya haberinin birinci bölümünde, Asya ülkelerinde yapay zekayla üretilen dizi projeleri ve bu projelerin sinema sektörünü nasıl etkilediği ele alındı.

Sinema ve eğlence sektöründe senaryo yazımı, karakter tasarımı, seslendirme ve video kurgusu gibi süreçler artık yapay zeka modelleri tarafından yapılabiliyor.

Asya pazarında, özellikle Çin, Hindistan ve Endonezya'da medya şirketleri, üretim maliyetlerini düşürmek ve daha hızlı içerik üretmek için yapay zeka aracılığıyla dizi yapıyor.

Öte yandan izleyiciler, sinema mecralarında ve sosyal medyada, bu yapımların karakterlerin duygusal derinliğini yansıtamadığını ve sahneler arasında hareket sürekliliği bakımından yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Çin, Endonezya ve Hindistan'da yapay zeka ile üretilen kısa diziler dikkati çekiyor

Pekin merkezli bağımsız teknoloji analiz platformu Hello China Tech'e göre, mobil cihazlar için üretilen ve bölümleri 2-5 dakika arasında değişen kısa diziler, Çin'de hızla büyüyen bir sektör haline geldi.

Çin'de Ocak 2026'da 14 bin 600'den fazla yapay zeka destekli kısa dizi yayımlanırken dolaşımdaki yapay zeka yapımı kısa dizi sayısı ise Şubat 2026 itibarıyla 127 bin 800'e ulaştı.

Endonezya'da Ocak 2026'da yayınlanmaya başlayan ve halk efsanelerini konu alan "Legenda Bertuah" isimli dizi ise ülkede tamamen yapay zeka ile üretilen ilk televizyon yapımı oldu.

Hindistan merkezli medya devi JioStar, senaryo yazımından karakter tasarımına, seslendirmeden kurguya kadar tüm üretim süreçlerinin yapay zeka tarafından yürütüldüğü yapımlar üzerine de çalışıyor.

JioStar'ın 2025'te yayımladığı ve Hindistan'ın Mahabharata destanını yeniden anlatan 100 bölümlük yapay zeka destekli dizisi, yayınlandığı ilk gün 6,5 milyon izlenmeye ulaştı.

Kareler arasında karakterlerin vücut bütünlüğü bozuluyor

Hindistan'ın "Mahabharat: Ek Dharmayudh" isimli dizisinde görkemli savaş sahneleri ve mitolojik mekan tasvirleri dikkat çekerken karakterlerin göz teması, vücut bütünlüğü ve hareket akışında süreklilik sorunları dikkati çekiyor.

Endonezya'da yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan "Legenda Bertuah"ta ise karakterlerin mimik ve vücut hareketlerinin bazı sahnelerde doğal akışı koruyamadığı gözlemleniyor.

Yapay zekayla üretilen dizilerde karakterlerin duygusal aktarımı geleneksel oyunculuk performanslarına kıyasla daha sınırlı kalıyor ve bazı sahnelerde ise el, kol veya yüz gibi uzuvların şekli anlık olarak bozuluyor.

Bazı sahnelerde karakterlerin ağız hareketleri konuşmalarla tam uyum sağlayamıyor ve karakterler birbirleriyle konuşurken göz hizası ve bakış yönü zaman zaman doğal akıştan uzaklaşıyor.

Ayrıca, kamera açıları değiştikçe karakterlerin kıyafet, saç modeli veya aksesuarlarında küçük farklılıklar oluşurken bazı sahnelerde ışık ve gölge dağılımı sahne bütünlüğünü bozabiliyor.

Zaman zaman ise kalabalık sahnelerde arka plandaki karakterler benzer hareketleri tekrar ediyor ve karakterlerin ellerindeki nesnelerin şekli, boyutu veya konumu sahne içinde değişebiliyor.

Genel olarak, ilerleyen bölümlerde görülen hata oranı ilk bölümlere kıyasla azalırken yapay zeka kaynaklı hatalara yine de rastlanabiliyor.

Bununla birlikte, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle bu tür hataların giderek azalması ve söz konusu teknolojinin içerik üretim süreçlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Yapay zeka, daha fazla kişinin fikirlerinin hayata geçirilmesine imkan sağlayabilir

Utrecht Üniversitesi'nden yapay zeka ve dijital kültür alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Payal Arora, Asya sinema sektörünün yapay zekaya yaklaşımını AA muhabirine değerlendirdi.

Arora, kültürün "sermaye" olduğunu belirterek "Yaratıcı araçlar daha erişilebilir hale geldiğinde, (sektöre) yeni katılım biçimlerinin ve ekonomik fırsatların önünü açabilir. Bunu, Çin'in hızla büyüyen kısa video ekonomisinde ve Hindistan'ın yapay zeka ile film üretiminde görüyoruz. Burada sıradan insanlar, ana akım medya tarafından uzun süredir göz ardı edilen izleyiciler için içerik üretiyorlar." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın daha fazla kişinin içerik üretmesine ve farklı hikayelerin görünür olmasına katkı sunduğunu savunan Arora, Hollywood ile Asya'daki sinema sektöründe yapay zeka destekli içerik üretimine bakışın farklı olduğunu söyledi.

Arora, ABD'de yapay zekanın yaratıcılığı sınırladığı yönünde eleştiriler yapıldığını hatırlatarak, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde bu teknolojinin daha fazla kişinin fikirlerini hayata geçirmesine olanak tanıyan bir araç olarak görüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA