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Yapay Zeka ve Medya İlişkisine Yön Vermek Konferansı Başladı

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Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahipliğinde düzenlenen 32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Konferansı, 'Yapay Zeka ve Medya İlişkisine Yön Vermek' temasıyla başladı. Konferansa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan gibi önemli isimler katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde düzenlenen 32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Konferansı, "Yapay Zeka ve Medya İlişkisine Yön Vermek" temasıyla başladı.

ABNA-SE'nin 2024 dönem başkanlığını yürüten AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilen 32. ABNE-SE Konferansı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, ABNA-SE Genel Sekreteri ve Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Kiril Valchev ile çok sayıda davetli katıldı.

BTA Genel Müdürü Valchev, açılıştaki konuşmasında, AA'nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansın, yapay zekanın hiçbir zaman insanlar arasındaki doğal iletişimin yerini alamayacağının bir örneği olduğunu belirterek, "Dünyada yapay zekanın Tanrı'nın doğal yaratımı olan insanların yerini alacağı bir yer hayal edemiyorum. Ancak yapay zeka çoğunlukla günlük zaman tasarrufu için olmak üzere hayatın birçok alanında insanlara yardımcı olabilir." dedi.

Valchev, bu nedenle büyük verilerin kullanımını içeren mesleklere sahip kişilerin yapay zekayı bir kişinin doğal zekasını daha iyi kullanması için zaman kazandıracak şekilde yönetmesi gerektiğini kaydederek, gazetecilerin tam da böyle bir mesleğe sahip olduğunu söyledi.

Yapay zekanın olay yerindeki muhabirin yerini alamayacağını dile getiren Valchev, "Çünkü yapay zeka geçmişte birikmiş bilgilerle çalışır, ancak haberleri o anda ele alamaz. Yeni teknolojiler gazeteciliği sadece tamamlayabilir, onun yerini alamaz." şeklinde konuştu.

Valchev, medya organlarının çalışmalarını geliştirmek için yapay zekadan yararlanabileceğini belirterek, önemli haberlerin seçiminde, farklı dilde yayın yapan ajanslar arasında haber alışverişi yapılmasında yapay zekanın kullanılabileceğini ifade etti.

ABNE-SE bünyesindeki 12 haber ajansı arasında haber alışverişini kolaylaştıracak bir yazılımın geliştirilmesini içeren projeyi tartışacaklarına işaret eden Valchev, böyle bir projede bu yazılımı kullanacak olan insanların önemli bir unsur olmaya devam ettiğini vurguladı.

Valchev, gazetecilere yapay zekayı nasıl kullanacağı konusunda eğitimler verilebileceğini ancak yapay zekanın insanlar arasındaki işbirliğinin yerini alamayacağını kaydetti.

Son olarak Valchev, AA'nın konferansa ev sahipliği yapması dolayısıyla ABNA-SE Dönem Başkanı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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