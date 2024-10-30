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Yankı Bağcıoğlu: "Savunma Sanayinin Gelişiminde Aslan Payı Halka, Şehitlere ve Gazilerimize Aittir"

Yankı Bağcıoğlu:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Cumhuriyet’in 101. yılında savunma sanayinin her Türk vatandaşının ortak değeri ve milli gurur kaynağı olarak Türkiye’nin bağımsızlık sembolü haline geldiğini belirterek, “Savunma sanayi projeleri bir günde doğmamıştır. Projelerde aslan payının; özellikle 1974’den itibaren bu projelere destek veren tüm cumhuriyet hükümetlerine, ödediği vergilerle kaynak sağlayan halkımıza, şehit ve gazilerimize, birçoğu projelerin oluşturulmasında yer alan ve sonrasında FETÖ kumpasları ile hapislerde çürütülen ve bir kısmı vefat eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ait olduğu unutulmamalıdır” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Cumhuriyet'in 101. yılında savunma sanayinin her Türk vatandaşının ortak değeri ve milli gurur kaynağı olarak Türkiye'nin bağımsızlık sembolü haline geldiğini belirterek, "Savunma sanayi projeleri bir günde doğmamıştır. Projelerde aslan payının; özellikle 1974'den itibaren bu projelere destek veren tüm cumhuriyet hükümetlerine, ödediği vergilerle kaynak sağlayan halkımıza, şehit ve gazilerimize, birçoğu projelerin oluşturulmasında yer alan ve sonrasında FETÖ kumpasları ile hapislerde çürütülen ve bir kısmı vefat eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ait olduğu unutulmamalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayisine yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Milli savunmaya sahip çıkmanın bir vatanseverlik görevi olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, CHP Gölge Milli Savunma Bakanlığı'nın savunma alanında kurumsal bilgi birikimi sağlama ve yapıcı eleştiriler geliştirme amacı taşıdığını belirtti.

"Savunma sanayi projeleri bir günde doğmamıştır" diyen Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Savunma sanayimiz ortak değerimiz ve milli gururumuzdur. Her Türk vatandaşı savunma sanayimizin ulaştığı seviyeden memnuniyet duymakta ve geleceğe güvenle bakmaktadır. Savunma sanayi projeleri bir günde doğmamıştır. Projelerde aslan payının; özellikle 1974'den itibaren bu projelere destek veren tüm cumhuriyet hükümetlerine, ödediği vergilerle ve yaptığı bağışlarla kaynak sağlayan halkımıza, kanları ile harekat konseptleri ve harekat ihtiyaçlarının belirlenmesine katkıda bulunan şehit ve gazilerimize, birçoğu projelerin oluşturulmasında yer alan ve sonrasında FETÖ kumpasları ile hapislerde çürütülen ve bir kısmı vefat eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ait olduğu unutulmamalıdır. Savunma sanayimiz ortak değerimiz ve milli gururumuzdur. Her Türk vatandaşı, savunma sanayimizin ulaştığı seviyeden memnuniyet duymakta ve geleceğe güvenle bakmaktadır.

"CHP, milli savunma sanayisine verdiği önemi vurgulamak maksadıyla gölge Milli Savunma Bakanlığı tesis etti"

Bu çerçevede CHP; milli savunma faaliyetleri ve milli savunma sanayisine verdiği önemi vurgulamak, parti içinde bu konularda kurumsal bilgi birikimi sağlamak, yapılan faaliyetleri takip etmek ve geliştirici tekliflerde, eleştirilerde bulunmak maksadıyla; parti tarihinde ilk kez Gölge Kabine ve gölge Milli Savunma Bakanlığı tesis etmiş ayrıca, Milli Savunma faaliyetlerinden sorumlu genel başkanlığı yardımcılığı oluşturulmuştur. Bir gemi komutanının bir milli insansız hava aracı ile ufkun ötesini görebilmesi, harekat icra eden bir birlik komutanının hedefe yönelik bir milli İHA ile keşif yapabilmesi, teröristle mücadele harekatında bir üs bölgesinde gelişmiş milli gözetleme sistemleri ile teröristlerin tespiti, milli hava savunma sistemleri, ürettiğimiz savaş uçakları, güdümlü mermi ve torpido sistemleri ile harekat bağımsızlığının elde edilmesi, bunların yanında milli gemimizin kullanılması ve ihraç edilmesi onlarca yıllık başarılar olup, tüm milletimizi mutlu eden gurur kaynaklarıdır."

Bağcıoğlu, 2007-2015 yılları arasında general ve amirallerin hükümetin onayladığı YAŞ kararları ile tasfiye edildiği için TSK'da büyük zafiyet oluştuğunu hatırlatarak "Bu ahlaksız saldırılar esasen çok büyük milli güvenlik sorunu yaratmış, ayrıca savunma sanayimizde şimdi özlemle beklediğimiz KAAN MMU gibi projeleri hatta MİLGEM projesini de geciktirmiştir" dedi. Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

"Siyaset üstü olması gereken milli savunma sanayi s ni sahiplenmeye indirgemek Türk milletine hakarettir"

"Bugünkü başarıda emeği geçenleri, destekleyenleri, siyasi irade ortaya koyanları takdir etmek gerektiği gibi, onlarca yıllık emeğe dayanan bu projelerin geçmişte harekat ihtiyacını ortaya koyanlara, projeleri başlatanlara da vefa göstermemiz yok saymamamız vatanseverlik gereğidir. Siyaset üstü olması gereken milli savunma sanayiini sahiplenmeyi veya desteği siyasi parti taraftarlığına indirgemek en başta Türk milletine hakarettir. Maalesef günümüzde; milli savunma projelerine ilişkin haklı, iyi niyetli ve yerinde eleştiriler bile neredeyse vatan hainliği ile suçlanmaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki; 2007-2015 döneminde FETÖ'nün göz yumulan, müdahale edilmeyen kumpasları nedeni ile yüzlerce general, amiral, subay ve astsubay hapse atıldı, tasfiye edildi, bir kısmı hayatlarını kaybetti. Gemi komutanları, pilotlar, birlik komutanları iftiralarla, general / amiraller hükümetin onayladığı YAŞ kararları ile tasfiye edildiği için TSK'da büyük zafiyet oluşmuştur. TSK'ya yönelik, 2007 - 2015 dönemindeki bu ahlaksız saldırılar esasen çok büyük milli güvenlik sorunu yaratmış, ayrıca savunma sanayimizde şimdi özlemle beklediğimiz KAAN MMU gibi projeleri hatta MİLGEM projesini de geciktirmiştir. Göz yumulan kumpaslar neticesinde ortaya çıkan, bilgi birikimini ve tecrübeyi yok eden personel zafiyeti, ciddi bir milli güvenlik ve beka sorunu olarak tarihe not edildi. Milli güvenliğe ve milli savunma sanayisine esas ve en önemli darbe budur."

Kaynak: ANKA / Güncel

Yankı Bağcıoğlu Güvenlik Politika Savunma Türkiye Güncel

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