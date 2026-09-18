Özgür Özel'den derdini anlatan vatandaşa: Allah seni kahretsin

Özgür Özel'in Bursa programında yaşanan 3600 ek gösterge diyaloğu öne çıktı. Özel'in vatandaşla konuşması sırasında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

3600 EK GÖSTERGE TALEBİNE VERDİĞİ YANIT GÜNDEMDE

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da düzenlediği mitingde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada yanına gelen yaşlı bir vatandaş, 3600 ek gösterge konusunda yaşadığı sıkıntıyı ve talebini Özgür Özel'e aktardı. Vatandaş ile Özel arasında geçen konuşmada, vatandaşın beklentisini dile getirdiği, Özel'in ise buna karşılık verdiği görüldü. Görüntülere yansıyan anlarda Özel'in vatandaşa "Allah seni kahretsin" dediği duyuldu. Yaşanan diyalog, Bursa programının en çok konuşulan anlarından biri oldu.

BÖREK İKRAMI DİYALOĞU DA DİKKAT ÇEKTİ

Özgür Özel'in Bursa'daki miting öncesi yürüyüşünde de dikkat çeken bir an yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda vatandaşlarla yürüyen Özel'e bir vatandaş börek ikram etmek istedi. Vatandaş ile Özel arasında şu konuşma geçti: Vatandaş: "Başkanım, börek istemişsiniz." Özgür Özel: "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe." Kısa süreli diyalog çevrede bulunan kişiler tarafından duyulurken, o anlar kameralara yansıdı.

VATANDAŞIN İTİLMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Özgür Özel'in Bursa programında sabah saatlerinde de dikkat çeken bir olay yaşandı. Özel, Bursa Ulu Camii önünde gazetecilere açıklama yaptığı sırada yaşlı bir vatandaşın itilmesine tepki gösterdi. Özel, müdahalede bulunan kişiye: "Sen buradan git. Yazık ya, ittirilir mi yaşlı insan? Gelme buraya" sözleriyle çıkıştı.

Kaynak: Haberler.com