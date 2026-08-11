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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

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İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı.

İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya uyuşturucu madde kullanmak" ve "silah ticareti" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 zanlı yakalandı.

4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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