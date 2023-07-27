'Yangında her 5 saatte atom bombasına eş değer enerji açığa çıkar'

YANGIN ekolojisi uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, "Her geçen 5 saat ya da yanan 400 hektar orman için 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasına eş değer enerji açığa çıkar. Yangını söndürmek için çalışan herkese Allah kolaylık versin. Bu kadar büyük bir enerjiyle uğraşabilmek kolay değil" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde Kemer- Antalya kara yolu kenarındaki ormanda 4 gün önce başlayan yangını söndürmek için ekipler, karadan ve havadan çalışma yürütüyor. Emekli öğretim üyesi, yangın ekolojisi uzmanı ve çevre bilimci Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Kemer'de halen devam eden yangına ilişkin konuştu. Antalya ile Kemer'in tek bağlantı yolunun orman içerisinden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Neyişçi, yangının daha da büyümesi halinde bölgeden tahliye işlemlerinin yapılması için çağrıda bulundu. Prof. Dr. Neyişçi, "Eğer rüzgar yön değiştirir poyraz eserse, yangının ilerlemesi durumunda Antalya ile ulaşım kesilebilir. Bu nedenle o bölgede tahliye konusu önemli. Kemer'de tek bir ana yol var. Özellikle Phaselis'e kadar ormanlık alan içerisinden gidiliyor. Yolun her iki tarafı ormanla kaplı. Bu ormanların her iki tarafının yanmaya başlaması nedeniyle kara ulaşım yolu kesilebilir. Otellerin uzun süre duman altında kalması durumunda oraların tahliye edilmesi gerekir. Yol kapanması durumunda denizden tahliyenin yapılması için gerekli hazırlıkların tamamlanması önemli" dedi.

"Bir başka önemli nokta ise orman içi ve bitişiğindeki oteller, ikinci konutlar hatta elektrik santrallerimiz dahil hiçbirisi orman yangınlarına karşı güvenli hale getirilmemiştir. Özellikle turistik tesislerde kullanılan o kadar yanıcı malzeme var ki. Otelden çıkacak bir yangının ormana sıçraması ya da ormandan gelecek bir yangının otelleri dinamit gibi anında yakması söz konusu. Çünkü çok sayıda ahşap, boya gibi kolay yanıcı maddeler kullanılıyor. Burada havuzu nereye yapacağınız önemli. Gerektiğinde su kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Binanızı korumak için yangın pompaları olması gerekiyor fakat bu konuda eğitim yapmadıklarını ve pompaları olmadığını tahmin ediyorum. Park yerleriniz nerede olacak, pencereleriniz nereye yapılacak. İşte bütün bunların hepsi yangına göre planlanmalı ve kullanılacak malzeme yangın standartlarına dayanıklı malzemeler olmalıdır."