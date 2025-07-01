Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Osmancık Mahallesi Cennet Deresi mevkisi yakınlarındaki bir tarım arazisinde, önceki gün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile Turgutlu Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Alevler, karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü.

120 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında ilk belirlemelere yaklaşık 17 futbol sahası büyüklüğünde toplam 120 dönüm tarım arazisi ve orman zarar gördü. Diğer yandan jandarma, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

KENE GÖRDÜĞÜ YASTIĞI YAKIP BAHÇEYE ATMIŞ

Tarım arazisinin bitişiğinde yer alan bağ evinde oturan Özcan Taşhan'ın yangına neden olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Taşhan ifadesinde, üzerinde kene gördüğü yastığı yakıp, bahçeye attığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taşhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.