Yalova Aronya Festivali törenle başladı

Yalova'da 3'üncüsü düzenlenen Aronya Festivali törenle başladı.

Valilik koordinesinde düzenlenen festival kapsamında Gazipaşa Caddesi'nde katılımcıların ve protokolün katıldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından program, halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle sürdü.

Açılış töreninde konuşan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, şehirlerin gücü ve marka değerinin sahip oldukları coğrafi sınırlardan ziyade ürettikleri katma değer ve toprağa kattıkları akılla ölçüldüğünü ifade etti.

Yalova'nın Türkiye'nin yüzölçümü en küçük ili olduğunu hatırlatan Usta, kentin mikroklima iklimi, verimli toprak yapısı ve yenilikçi tarım vizyonu sayesinde nitelikli üretimde ülkenin öncü merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktardı.

Coğrafi işaret belgesiyle taçlandırılan Yalova aronyasının da sahaya yansıyan somut örneklerinden biri olduğuna vurgu yapan Usta, şunları kaydetti:

"Yalova'da tarım politikamızın ana ekseni sınırlı olan üretim alanlarımızda verim alandan en yüksek verimi almak, şifa kaynağı ve katma değeri yüksek olan fonksiyonel ürünleri desteklemektir. Ancak geldiğimiz noktada hedefimiz bir daha ileri gitmek noktasındayız. Bu doğrultuda Yalova aronyasını sadece yetiştiren bir şehir değil, işleyen, sanayi entegre eden, ürün çeşitliliğini geliştiren ve güçlü bir pazarlama ağıyla ulusal ve uluslararası pazarlara sunan bir merkez haline gelmek istiyoruz. Günümüz dünyasında modern tarım, ürünü sadece tarlada toplamakla sınırlı değildir. Bir ilin gerçek ticari ve kültürel değeri onu nasıl işlediğiniz, hangi katma değerli yan ürünlere dönüştürdüğünüz ve nasıl bir marka kimliğine kazandırdığınızla ilgilidir. Amacımız Yalova aronyasının kentimizde işleyerek değer bulması, üreticimizin tarladaki satıştan değil, mamul ürünün katma değerinden de fayda elde etmesidir. Yalova aronyası kalitenin, güvenin ve coğrafi işaretin bir simgesi haline gelmelidir artık."

Konuşmaların ardından üreticilere sertifikalarını veren Vali Usta ve protokol üyeleri, daha sonra yoğunlukla aronya kullanılarak yapılan ürünlerin bulunduğu stantları gezdi.

Programa, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival, 11-13 Eylül'de çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA