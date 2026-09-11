Beşiktaş'tan farkla kazanılan maç sonrası hakem tepkisi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Erzurumspor FK’yi 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sahada elde edilen net galibiyete rağmen karşılaşmanın hakem kararlarına tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM TEPKİSİ

Siyah-beyazlı kulüp, zorlu mücadele sırasında yaşanan tartışmalı pozisyonlara dikkat çekerek hakem yönetimine sitem etti.

''GÖZÜMÜZDEN KAÇTI SANMAYIN''

Karşılaşmada penaltı beklenen anlar ve iptal edilen gol pozisyonlarına değinen Beşiktaş yönetimi, galibiyetin hakem hatalarını gölgelemesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Siyah-beyazlıların resmi yayın organsız kanallarından yapılan açıklamada, "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın" ifadelerine yer verildi.