Takım arkadaşına ısrarla ''Barajdan çık'' talimatı veren Ronaldo, hayatının şokunu yaşadı

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Abha ile oynanan karşılaşmada talihsiz bir anın başaktörü oldu. Portekizli süper starın baraj organizasyonundaki ısrarı, takımı kalesinde şık bir frikik golü görmesine neden oldu.

ARKADAŞINI BARAJDAN ÇEKTİ, TAKIMI GOL YEDİ

Tehlikeli bir noktadan kazanılan serbest vuruş sırasında barajda yer alan takım arkadaşını ısrarla kenara çeken Ronaldo, barajın tek kişiye düşmesine yol açtı. Barajda oluşan büyük boşluğu iyi değerlendiren Abha oyuncusu Fekir, yaptığı düzgün ve şık vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

GOL SONRASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Topun ağlara gitmesinin ardından hatasının farkına varan Portekizli yıldız, saha içinde büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadı.