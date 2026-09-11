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Takım arkadaşına ısrarla ''Barajdan çık'' talimatı veren Ronaldo, hayatının şokunu yaşadı

Takım arkadaşına ısrarla ''Barajdan çık'' talimatı veren Ronaldo, hayatının şokunu yaşadı
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, Abha ile oynanan mücadelede barajdaki bir takım arkadaşını ısrarı üzerine kenara çektirdi. Barajın tek kişi kalmasının ardından rakip futbolcu, açılan boşluktan şık bir frikik golüne imza attı. Ronaldo'nun golün ardından büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Abha ile oynanan karşılaşmada talihsiz bir anın başaktörü oldu. Portekizli süper starın baraj organizasyonundaki ısrarı, takımı kalesinde şık bir frikik golü görmesine neden oldu.

ARKADAŞINI BARAJDAN ÇEKTİ, TAKIMI GOL YEDİ

Tehlikeli bir noktadan kazanılan serbest vuruş sırasında barajda yer alan takım arkadaşını ısrarla kenara çeken Ronaldo, barajın tek kişiye düşmesine yol açtı. Barajda oluşan büyük boşluğu iyi değerlendiren Abha oyuncusu Fekir, yaptığı düzgün ve şık vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

GOL SONRASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Topun ağlara gitmesinin ardından hatasının farkına varan Portekizli yıldız, saha içinde büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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