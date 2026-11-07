Xi ve Nguema, Çin-Gabon ilişkilerini ortak geleceğe sahip topluluk seviyesine taşıdı

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BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

İki lider, cuma günü gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkileri yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Gabon topluluğu seviyesine yükselttiklerini duyurdu.

Çin'in Gabon'un bağımsız kalkınma sürecinde güvenilir bir dost ve ortak olmaya hazır olduğunu belirten Xi, Gabon'un siyasi, ekonomik ve diplomatik alanlarda bağımsızlığını korumasını desteklediklerini ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Gabon topluluğu inşa etmek üzere birlikte çalışacaklarını söyledi.

İki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve işbirliği açısından büyük potansiyel taşıdığını belirten Xi, taraflara kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirme ve işbirliğine ivme kazandıracak yeni alanlar geliştirme çağrısında bulundu.

Xi, Gabon'un sanayileşmesini, istihdamın artırılmasını ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesini desteklemek amacıyla iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğinin genişletilerek daha ileri bir seviyeye taşınması gerektiğini ifade etti. Xi, bunun Gabon'un bağımsız ekonomik kalkınma kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

Nguema ise Gabon'un tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduğunu ve Çin'in parti ve ülke yönetimindeki başarılı deneyimlerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Çin ile tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmeye hazır olduklarını belirten Nguema, Gabon'un sanayileşmesine ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak üzere daha fazla Çinli şirketin ülkelerine yatırım yapmasını ve burada faaliyet göstermesini memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Çin'in Afrika ile karşılıklı fayda sağlayan bir kazan-kazan ortaklığı kurduğunu kaydeden Nguema, sıfır gümrük politikasının Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Nguema, Afrika ürünlerinin geniş Çin pazarına girmesine imkan tanıyan bu politikanın Afrika ülkelerinin kalkınması açısından tarihi önem taşıdığını vurguladı.

İki cumhurbaşkanı, görüşmenin ardından Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanması, sıfır gümrük uygulaması ile sanayi ve tedarik zincirleri gibi alanlarda çeşitli işbirliği belgelerinin imzalanmasına nezaret etti. İmzalanan belgeler arasında Çince öğretimine yönelik işbirliği de yer aldı.

Nguema'nın Çin'e gerçekleştirdiği devlet ziyareti kapsamında iki taraf, yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Gabon topluluğunun inşasına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Görüşme öncesinde Xi, Büyük Halk Salonu'nda Nguema için resmi karşılama töreni düzenledi. Xi, akşam saatlerinde de Nguema onuruna bir yemek verdi.

Kaynak: Xinhua