Xi Jinping ve Takaiçi Sanae'den Yapıcı İlişkiler Vurgusu

GYEONGJU, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni dönemin gerekliliklerini karşılayan yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurmak üzere Japonya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen 32. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı sırasında cuma günü Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya geldi. Görüşme talebi Takaiçi'den geldi. Çin ve Japonya'nın yakın komşular olduğunu belirten Xi, iki ülke ilişkilerinin uzun vadeli, sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin hem iki halkın hem de uluslararası toplumun ortak beklentileri olduğunu kaydetti.

İlk olarak önemli uzlaşıya bağlı kalınması çağrısında bulunan Xi, iki ülkenin, "stratejik ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkileri kapsamlı şekilde ilerletmek", "birbirlerine tehdit değil, birbirlerinin ortağı olmak" ve "tarihten ders alarak geleceği şekillendirmek" şeklindeki siyasi mutabakatı uygulamaya koyması gerektiğini vurguladı.

İkinci olarak işbirliği ve karşılıklı faydanın el üstünde tutulması gerektiğini vurgulayan Xi, Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunda belirlenen 15. Beş Yıllık Plan'ın ana hatlarının, Çin-Japonya işbirliği için büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Üçüncü olarak halklar arası etkileşimleri geliştirme çağrısında bulunan Xi, iki ülkeye, hükümetler, siyasi partiler ve yasama organları arasındaki iletişimi sürdürmeleri, halklar arası ve yerel ilişkileri derinleştirmeleri ve iki ülke halkları arasındaki karşılıklı duyguları iyileştirmeleri çağrısında bulundu.

Dördüncü olarak daha yakın çok taraflı işbirliği çağrısında bulunan Xi, iyi komşuluk, dostluk, eşitlik, karşılıklı fayda ve birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini vurguladı. Xi, iki ülkenin gerçek çok taraflılığı uygulayarak Asya-Pasifik topluluğunun inşasını desteklemesi gerektiğini de söyledi.

Beşinci olarak Xi, iki ülkeye farklılıkları yapıcı şekilde yönetmeleri, daha geniş bir perspektife odaklanmaları, farklılıkları bir kenara bırakarak ortak noktalar aramaları ve çatışmaların ve görüş ayrılıklarının ikili ilişkiler üzerinde belirleyici olmasına izin vermemeleri çağrısında bulundu.

Takaiçi ise Çin'in Japonya için önemli bir komşu olduğunu vurgulayarak, hem Japonya'nın hem de Çin'in bölge ve dünya barışı ile refahında önemli sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

Japonya'nın Çin tarafıyla üst düzey görüşmeleri sürdürmeye, her düzeyde iletişimi güçlendirmeye, anlayışı teşvik etmeye ve işbirliğini artırmaya hazır olduğunu belirten Takaiçi, böylece iki ülke arasındaki stratejik ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin istikrarlı şekilde ilerletilmesini ve yapıcı bir Japonya-Çin ilişkisi kurulmasını hedeflediklerini söyledi.

Takaiçi, Taiwan konusunda Japonya'nın 1972 Japonya-Çin ortak bildirisinde belirtilen tutumunu koruyacağını da sözlerine ekledi.