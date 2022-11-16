Xi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile biraraya geldi, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile biraraya geldi.

İki ülkenin önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerin 50. yılını kutlayacağını kaydeden Xi, Çin-İspanya ilişkilerinin son 50 yılda karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda temel ilkelerine bağlılıklarına ve farklı kültürlere ve sistemlere sahip ülkeler arasındaki dostane etkileşimlerin doğru yoluna dayanan sağlam ve sorunsuz bir büyüme kaydettiğini söyledi.

Çin'de modernizasyon ve yüksek kaliteli kalkınma arayışının İspanya ve tüm dünyadaki ülkeler için yeni kalkınma fırsatları getireceğini söyleyen Xi, Çin'in kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir düzeye taşımak için İspanya ile çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Xi, iki ülkenin üst düzey liderlerinin aralarındaki iletişimi düzenli biçimde sürdürmesi, üst düzey tasarım ve siyasi rehberliği güçlendirmesi ve daha güçlü karşılıklı güven inşa etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin lideri, iki tarafın egemenlik, güvenlik, kalkınma ve haysiyet gibi birbirinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı anlayışa sahip olması ve birbirini desteklemesinin önemli olduğunu söyledi.

Xi, iki tarafın Çin-İspanya dostluğuna daha fazla halk desteği sağlamak amacıyla Çin-İspanya Kültür ve Turizm Yılı için iyi hazırlıklar yapması ve pratik işbirliğini ilerletmek için de güçlü çabalar göstermesi gerektiğini söyledi.

Xi Çin'in, Çin pazarına daha fazla İspanyol şirketi ve ürününün gelmesini memnuniyetle karşıladığını ve İspanya'nın da Çinli şirketlere adil, doğru, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir şekilde davranmasını umduğunu söyledi.

Xi, Çin'in iklim değişikliği, enerji ve gıda güvenliği gibi güçlüklerle ortaklaşa mücadele etmek için G20 ve diğer çok taraflı platformlar içinde İspanya ile koordinasyon ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı büyümesini teşvik etmede İspanya'nın olumlu bir rol oynayacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile biraraya geliyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Sanchez ise, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne yeniden seçilmesinden dolayı Xi'yi bir kez daha tebrik etti.

Xi'nin G20 Zirvesi'nde küresel güçlüklere karşı dayanışma ve işbirliği ile mücadele etme ve daha kapsayıcı küresel kalkınmayı teşvik etme önerisine tam onay verdiğini ifade ederek, Çin'in öteden beri uluslararası düzenin istikrarının yanında bir güç olduğunu söyledi.

Sanchez, iki ülke arasında yaklaşık 50 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin ikili işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini belirterek, İspanya'nın, İspanya-Çin kapsamlı stratejik ortaklığında daha fazla ilerleme sağlamak için 50. yıldönümü fırsatlarını değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

Sanchez İspanya'nın, Çin ile üst düzey etkileşimlerini güçlendirmeye, ticaret, yatırım, kültür ve iklim çalışmaları gibi alanlarda alışverişi ve işbirliğini teşvik etmeye, yatırım ve işbirliği için İspanya'ya giden Çinli işletmelere daha fazla kolaylık sağlamaya ve Avrupa ile Çin arasında çeşitli alanlarda diyalog ve işbirliğini aktif olarak teşvik etmeye hazır olduğunu söyledi.

Toplantıya Ding Xuexiang, Wang Yi, He Lifeng ve diğer yetkililer katıldı.