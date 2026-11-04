Wang Yi, Filipinli mevkidaşı Lazaro ile görüşüp tek Çin ilkesine uyma çağrısı yaptı

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BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma ve ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirme kararlılığının sarsılmaz şekilde devam ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günü Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Wang, Filipinler tarafına, tek Çin politikasını tam olarak uygulama ve denizcilik konularındaki söylem ve eylemlerinde ihtiyatlı davranma çağrısında bulundu.

Çin-Filipinler ilişkilerinin kötü niyetli müdahalelerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Wang, bazı Filipinli siyasetçilerin siyasi önyargıları ve kişisel çıkarları nedeniyle Çin'e defalarca saldırdığını ve Çin'i karalamaya çalıştığını belirtti.

Wang, bu tür eylemlerin Çin'in kırmızı çizgilerini aştığını, olağan ekonomik, ticari ve halklar arası etkileşimleri siyasallaştırdığını ve Filipinler'deki Çinli personel ile kurumların meşru hak ve çıkarlarını ihlal ettiğini söyledi.

Bu eylemlerin akıl dışı ve kabul edilemez olduğunu, ayrıca Filipinler'in uluslararası imajına zarar verdiğini belirten Wang, Manila'nın söz konusu siyasetçiler üzerindeki kontrolünü artırması ve Çin'e yönelik politikasında rasyonel ve tutarlı bir tutum sergilenmesini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Lazaro ise Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve istikrarlı ve öngörülebilir ikili ilişkiler geliştirmeyi temenni ettiklerini belirtti.

Ülkelerin günümüzde ekonomi ve enerji gibi alanlarda karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çeken Lazaro, Filipinler ile Çin arasındaki iletişimin görüş ayrılıklarının yönetilmesine, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine ve bölgesel barış ve istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Filipinler'in tek Çin ilkesine bağlılığını sürdürdüğünü ve bu tutumunun değişmeyeceğini belirten Lazaro, denizcilikle ilgili meseleler ve diğer meseleleri de diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele almaya hazır olduklarını ifade etti.

Lazaro, ASEAN'ın dönem başkanlığını yürüten Filipinler'in, ASEAN-Çin Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nın ilerletilerek daha fazla sonuç elde edilmesinde Çin'in daha büyük rol oynamasını takdirle karşıladığını ve bunu beklediğini söyledi.

Çin-Filipinler ilişkilerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda temel bir mutabakata varan taraflar, sağlıklı ve istikrarlı ikili ilişkilerin her iki tarafın çıkarlarına hizmet ettiği ve bölgenin beklentilerini karşıladığı konusunda uzlaştı. Taraflar bu çerçevede diplomatik diyaloğu sürdürme kararı aldı.

İki taraf, iç ve dış müdahalelerin tümünü ortadan kaldırmak için birlikte çalışma ve aralarındaki diplomatik diyaloğu baltalamayı amaçlayan her türlü kötü niyetli provokasyon ve davranışa karşı çıkma konusunda da mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca görüş ayrılıklarını sorumlu bir şekilde yönetme, mevcut durumu istikrara kavuşturma ve ortak çıkarlarını genişletmenin yollarını arama konusunda anlaştı.

Wang ve Lazaro, Filipinler'de düzenlenecek Doğu Asya işbirliği konulu liderler toplantısı ile ardından Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua