Vücudunun yüzde 40'ı yandı; sağlık durumu kritik - Haberler

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Vücudunun yüzde 40'ı yandı; sağlık durumu kritik

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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DİYARBAKIR'da çalıştığı atölyede tiner kutusunun patlaması sonucu vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluşan M.B.'nin (13) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

DİYARBAKIR'da çalıştığı atölyede tiner kutusunun patlaması sonucu vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluşan M.B.'nin (13) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

?Olay, 1 Nisan'da akşamı Kayapınar ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan M.B. adlı erkek çocuk, tiner kutusunun patlaması sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 40'ında yanık oluşan M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.


Vücudunun yüzde 40'ı yandı; sağlık durumu kritik

Vücudunun yüzde 40'ı yandı; sağlık durumu kritik

Vücudunun yüzde 40'ı yandı; sağlık durumu kritik

Vücudunun yüzde 40'ı yandı; sağlık durumu kritik

Vücudunun yüzde 40'ı yandı; sağlık durumu kritik

Vücudunun yüzde 40'ı yandı; sağlık durumu kritik

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

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