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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Büyükelçi Ece Öztürk'ün konuşmacı olduğu "Almanya ve Avusturya'da Türk Toplumunun Dünü Bugünü" konferansı düzenlendi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Viyana Yunus Emre Enstitüsü Söyleşileri" kapsamında düzenlediği konferansa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu da katıldı.

Öztürk, sunumunda Türkiye'den Almanya ve Avusturya'ya iş gücü göçünün ardından geçen 60 yılı aşkın sürede Türk toplumunun geliştiğini ve değiştiğini anlattı.

Bu dönemde Avrupa'daki ekonomik ve siyasi koşulların da değiştiğini belirten Öztürk, "Ama bu süreçte göçmen kökenlere karşı ayrım çizgileri de dönüşmekle birlikte mevcudiyetini hep sürdürdü." dedi.

Öztürk sunumunda, iş gücü göçünün insani boyutuna ilişkin İsviçreli yazar Max Frisch'in "İş gücü çağırdık, insanlar geldi." sözüne yer verdi.

Türk toplumuna yönelik genellemeler

Öztürk, toplumsal dışlanmayı açıklamak için Norbert Elias'ın İngiltere'deki bir işçi yerleşiminde yürüttüğü araştırmadan örnek vererek milliyet, din, dil veya sosyal sınıf bakımından aralarında fark bulunmayan iki gruptan eski sakinlerin, kendi içlerindeki dayanışmayı bir güç unsuru olarak kullanarak yeni gelenleri dışladığını anlattı.

Güçlü konumdaki grupların kendi içlerindeki en olumlu örnekleri bütün gruba mal ettiğini belirten Öztürk, "Güçsüz grubun niteliklerini ise o grubun içindeki en kötü durumdaki azınlıktan alıp bütün gruba genelliyor. Bunu tanıyoruz aslında." ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Almanca bilmiyorlar" ve "hepsi işçi geldiler" sözlerini Türk toplumuna yönelik bu tür genellemelere örnek gösterdi.

Avusturya'ya farklı dönemlerde göç

Öztürk, Avusturya Entegrasyon Fonunun 2024'te yayımladığı rapora dayanarak Türkiye'den Avusturya'ya farklı dönemlerde gerçekleşen göçe ilişkin veriler paylaştı.

Sunumda aktarılan verilere göre, 1961-1973 yıllarında iş gücü alımı kapsamında yaklaşık 31 bin Türk vatandaşı Avusturya'ya geldi. Ülkedeki Türk nüfusu 1982'de 62 bine yükseldi.

Sunumda, 1990'ların başında Avusturya'ya yılda yaklaşık 10 bin Türk vatandaşının geldiği, 2024 itibarıyla ülkede yaşayan Türkiye doğumlu kişi sayısının 165 bin 300 olduğu belirtildi.

Konferansın sonunda söz alan büyükelçiler Dönmez ve Kibaroğlu, konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Etkinliğe katılan Türk toplumu üyeleri de söz alarak deneyimlerini anlattı ve görüşlerini dile getirdi.

Viyana YEE Direktörü Halil İbrahim Doğan, programın sonunda Büyükelçi Ece Öztürk'e hediye takdim etti.

Program, katılımcılara yapılan ikramla sona erdi.

Kaynak: AA