Viyana'da Siyonizm Karşıtı İlk Yahudi Kongresi Düzenlenecek

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Siyonizm Karşıtı Musevi İnisiyatifi, İsrailli tarihçi ve profesör Ilan Pappe gibi tanınmış isimlerin katılımıyla, Gazze'de süren soykırıma dikkati çekmek için İsrail'in Filistin halkına yönelik baskıları gibi konuların ele alınacağı kongre düzenleyecek.

"Siyonizm Karşıtı İlk Yahudi Kongresi" başlıklı etkinliği düzenleyen Avusturya'daki Siyonizm Karşıtı Musevi İnisiyatifi temsilcilerinden aktivist Dalia Sarig-Fellner, siyonizm karşıtı Musevi oluşumlar ve haziranda yapılacak kongreye ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sarig-Fellner, siyonizmin ortaya çıkması ve İsrail'in kuruluşundan bu yana dünyanın farklı bölgelerinde her zaman siyonizm karşıtı Yahudiler ve bunlara ait oluşumların var olduğunu, Avusturya'da ise bu hareketin çok yeni olduğunu ifade etti.

Yahudilerden ilk siyonizm karşıtı kongre

Avusturya'daki Siyonizm Karşıtı Musevi İnisiyatifi'nin geçen yıl Viyana'da düzenlenen Filistin Kongresi sonrasında kurulduğunu aktaran Sarig-Fellner, "Bu süreçte Avusturya Yahudi Cemaati bir medya kampanyası yürüttü. Toplu ulaşım araçlarına 'Viyana Filistin Kongresi yapılırken Yahudiler kendilerini iyi hissetmiyor' yazılı ilanlar astırdılar. Bunun böyle olmadığını göstermek için biz de bir karar aldık. Çünkü geçen yıl ekimde yapılan Filistin Kongresi'nde çok sayıda Musevi konuşma yaptı. Örneğin ben organizatörler arasındaydım. 'Yahudilik, siyonizm değildir' görüşünü açık bir şekilde ortaya koymak için Siyonizm Karşıtı İlk Yahudi Kongresi'ni düzenlemeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Sarig-Fellner, Avrupa'da çok sayıda derneği bünyesinde barındıran 10 binlerce Musevi'nin üyesi olduğu "Filistinlilere Adalet için Yahudiler" isimli çatı oluşumuna mensup olduklarını ancak ABD başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde bulunan siyonizm karşıtı Yahudilerle de irtibat halinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Kongrenin temelde iki hedefinin olduğunu belirten Sarig-Fellner, ilk olarak Avusturya'da siyonizmin eleştirilmesinin antisemitizm olmadığını göstermeyi hedeflediklerini, ikinci hedefin ise dünya genelinde siyonizm karşıtı Yahudilerin Filistin hususunda sesinin duyulmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Siyonizmin başladığı yerde karşıt program

Sarig-Fellner, bu alandaki ilk kongrenin neden Viyana'da yapıldığına da değinerek, "Neden Viyana? Çünkü Viyana Theodor Herzl'ın memleketi ve siyonizmin ilk başladığı yer. Burada toplanmayı istedik ve buna (siyonizme) karşı bir duruş olarak, Siyonizm Karşıtı Yahudi Kongresi'ni yapalım dedik. Bu kongrede siyonizm karşıtlığı ele alınacak ama esas husus Filistin'in özgürlüğünü Yahudi oluşumu olarak nasıl destekleyebiliriz olacak." diye konuştu.

Kongre, soykırımın sona erdirilmesine hizmet edecek

Kongrenin yapılmasındaki en önemli itici gücün Gazze'de süren soykırım olduğunu vurgulayan Sarig-Fellner, "Bu (soykırım), çok açık bir şekilde bizi harekete geçiren, motive eden ve bize harekete geçmemizin ne kadar acil olduğunu gösteren unsur. Bunun (soykırımın) hemen sonlandırılması gerekiyor. Bu (soykırım), daha fazla aktif olmak için temel neden. Bu kongre ile farklı ülkelerdeki güçleri uluslararası düzeyde birleştirerek, özellikle Batı'daki ülkelerin hükümetlerine baskıyı artırıp, bunların İsrail'le kurdukları işbirliğinin sonlandırılmasını sağlamak ve böylelikle bu soykırımı sona erdirmek." dedi

Sarig-Fellner, iki gün sürecek kongreye uluslararası alanda Filistin ve İsrail üzerine çalışmalarıyla tanınan akademisyen ve aktivistlerin katılacağını belirterek, İsrail asıllı tarihçi ve profesör Ilan Pappe'nin yanı sıra Filistinli araştırmacı Selman Ebu Sitte, Amerikalı komedyen ve oyuncu Katie Halper, Kanada'dan akademisyen Jacob Rapkin'in konuşmacılar arasında öne çıkan isimler olduğunu söyledi.

Avusturya'da özellikle 7 Ekim 2023 sonrasında Filistin'i destekleyici etkinliklerin engellenmesi için gözle görülür çabanın olduğuna işaret eden Sarig-Fellner, kongreye ilişkin tanıtımların başlamasıyla beraber doğrudan ya da dolaylı sorunlarla karşılaşmaya başladıklarını, kongre için bir sivil toplum kuruluşundan kiraladıkları ilk mekanın bir gün içinde gerekçe gösterilmeden iptal edildiğini anlattı.

Sarig-Fellner, 13-15 Haziran'da yapılacak kongreye yoğun katılımın önemli olduğunu kaydederek Filistin halkının sesini daha güçlü şekilde duyurmak için herkesi programa beklediklerini sözlerine ekledi.