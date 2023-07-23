Veterinerlik öğrencilerine çiftlikte uygulamalı eğitim

TÜRKİYE'nin çeşitli üniversitelerindeki veterinerlik bölümü öğrencilerine, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne ait Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde uygulamalı eğitim veriliyor. Üniversitenin sosyal tesislerinde konaklayan öğrenciler çiftlikte süt sağımından suni tohumlamaya, hayvan sağlığı ve beslenmesinden temizliğe kadar uygulamalı eğitim görüyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 1600 dönüm arazi üzerine kurulan Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde, Türkiye'nin çeşitli illerindeki veterinerlik bölümü öğrencileri uygulamalı eğitim alıyor. Çiftlikte bir gece konaklayan öğrencilere iki gün boyunca alanında uzman hocalar tarafından dahiliye, cerrahi ve doğum bölümlerinden eğitim veriliyor. Pandeminin ardından ilk kez yatılı olarak eğitim verilen çiftlikte kalan öğrenciler, güne saat 05.00'te sağımla başlıyor. Ardından öğrencilere süt sağımından suni tohumlamaya, hayvan sağlığı ve beslenmesinden temizliğe kadar birçok uygulamalı eğitim veriliyor. Çiftlikte süt işletmeciliği ünitesi ile beraber, koyun ve keçi ünitesi, at ünitesi ve tavukçuluk ünitesi bulunuyor.

'TÜM UYGULAMALARI GÖRDÜLER'

Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Sorumlu Veteriner Hekimi Hilmi Başer (37), çiftlikte yoğun bir şekilde eğitimler verdiklerini belirterek, "Bu uygulamalı eğitim kapsamında öğrenci arkadaşlarımıza, alanında uzman hocalarımız tarafından 2 gün boyunca yoğun bir şekilde kaliteli bir eğitim veriliyor. Halihazırda 50 sağmal kapasiteli bir çiftliğimiz var. Günlük ortalama 1 ton 200 litreye yakın süt üretiyoruz. Farklı üniversitelerden gelen 10 öğrencimize burada dahiliye, cerrahi ve doğum bölümlerinde bir veteriner hekimin yapması gereken tüm uygulamaları ayrıntılı bir şekilde gösteriyoruz. Öğrencilerimiz bir gece yatılı kaldılar. İki gündür buradalar. Süt ünitesinde sağım çok önemli. Burada sağımda nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı bir şekilde gösterdik. Çok önemli uygulamalarımız oldu. Hayvanların beslenmesi ve tırnak bakımı çok önemliydi, öğrencilerin burada kalıp bu uygulamaları görmesi gerekiyordu. Öğrenciler bir gece konakladıkları için tüm uygulamaları detaylı bir şekilde görmüş oldular" dedi.

'DONANIMLI BİR ŞEKİLDE GÖNDERİYORUZ'

2 günün sonunda öğrencileri donanımlı bir şekilde çiftlikten gönderdiklerini kaydeden Başer, "Öğrencilerin aslında çok daha uzun sürelerde pekiştirerek yapılabilecekleri bu uygulamaları, burada en azından 2 gün içinde çok yoğun bir şekilde gösterme imkanımız oluyor. Şu an çiftlikte 111 tane büyükbaş hayvan, 42 sağman, gebeliğin son aşamasında olan 24 gebe düvemiz var. Doğumdan sonra sağman olarak çiftliğimize katılacaklar. 15 tane erkek danamız var. Bu şekilde dışarıdan hayvan almadan kendi çiftliğimizde sirkülasyonumuzu sağlıyoruz. 100 tane koyunumuz, 3 tane koyun ırkımız, 2 tane de keçi ırkımız var. Bunlar tamamen uygulama amaçlı bizim bulundurduğumuz hayvanlar. Öğrenciler geldiğinde ırk çeşitlerini ve bu ırklar üzerinde yapmış olduğumuz uygulamaları çok yoğun bir şekilde görebiliyor" diye konuştu.

'BİZLERE ÇOK ŞEYLER KATTI'

Siirt Üniversitesi Veterinerlik Bölümü öğrencisi Rıdvan Yılmaz (23), "Yaz stajı için Ankara Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne başvurmuştum. Burada uygulamalı olarak çiftlikte eğitim alıyoruz. At ünitesi, süt sığırcılığı ünitesi, tavukçuluk ünitesinde eğitimler gördük. Bir gece kalmalı, iki gün boyunca dolu dolu eğitimler aldık. Burada uygulamalı eğitimlerde hayvanlara nasıl yaklaşacağımız, ilk muayenede ve sonrasında neler yapmamız gerektiği, ayak hastalıkları ve daha birçok konuda detaylı eğitimler aldık. Çiftlik çok verimli geçti. Bizlere çok şeyler kattığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Berivan Yavuz (21) ise, "Uygulamalı eğitim, henüz birinci sınıf olmama rağmen hayvan beslenmesinden yaklaşımına kadar bana çok şey kattı. Buzağı beslemesi, at ünitesi, sığırcılık ünitesi olması sayesinde hayvana yaklaşıp temas edebiliyorum. Uygulamayı tüm veterinerlik fakültesinde okuyan arkadaşlarıma öneriyorum. Konaklamalı olduğu içinde her şeyi daha detaylı görmemizi sağladı" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN YOĞUN İLGİSİ VAR'

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan da, "Alanında uzman fakülte öğretim üyeleri ve veteriner hekimleri tarafından suni tohumlama, sürü yönetimi ve dijitalizasyon, muayene yöntemleri, besleme hastalıklar, at muayenesi, sağım uygulaması, buzağı sağlığı ve beslemesi, meme sağlığı, usg ile rektal muayene, ayak muayenesi, yumurta tavukçuluğu ve süt sığırcılığı konularında uygulamalı eğitimler verildi. Fakülte çiftliğinde gerçekleştirilen bu eğitim sürecinde çiftlikte yatılı konaklama imkanı sunuldu. İki gün yoğun ve uygulamalı şekilde gerçekleştirilen eğitim programı öğrencilerin yoğun ilgisi ve beğenisi ile başarılı bir şekilde tamamlandı" dedi. (DHA)