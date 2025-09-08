Veteriner hekim Aybike, devlet desteğiyle kurduğu tesisle örnek olup, ön yargıları yıktı

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde 2 yıllık veteriner hekim Aybike Öz (30), devlet desteğiyle kurduğu küçükbaş hayvan ağılı sayesinde hem genç girişimcilere örnek oldu hem de bölge halkının koyun eti ve sütüne yönelik ön yargılarını yıkmayı başardı. Aybike Öz, "Beni görüp öncesinde bu işlere girişmemiş üreticilere ilham kaynağı olduğumu düşünüyorum" dedi.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden 2023 yılında mezun olan Aybike Öz, bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra kendi işletmesini kurmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda annesinin memleketi Sultandağı'nda potansiyel olduğunu gören Aybike Öz, burada hayvancılık yapmak için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve devlet bankasından aldığı desteklemelerle bu yıl ocak ayında Sultandağı'nda kendisine ağıl kuran Aybike Öz, 40 gebe koyunla başladığı işinde hayvan sayısını 110'a yükseltti. 85'i asaf türü, 25'i Anadolu merinosu koyunlarından günlük 60 litre süt üretebilecek kapasiteye ulaşan Aybike Öz, yaptığı yatırımla hem genç girişimcilere örnek oldu hem de bölge halkının küçükbaş hayvan eti ve sütüne olan ön yargısını yıkmayı başardı. 1 milyon 400 bin lira sermayeyle işe başlayan Aybike Öz, yüzde 50 destekle sermayesinin yarısını da geri aldı.

'PROJE HAZIRLAMAM 1 YIL SÜRDÜ'

Aybike Öz, öğrencilik yıllarında bu işi yapmayı düşündüğünü belirterek, "Öncelikle araştırdım, bana uygun olup olmadığını planladım ve uygun projeyi kafamda şekillendirdikten sonra 2024 Ocak ayında bu işi yapmaya karar verdim. O dönemki destek bünyesinde projeyi hazırlamaya başladım. 1 yıl proje hazırlamam sürdü, proje hazırlandıktan sonra da 15 Ocak'ta havyanlar yaptığım bu ağıla girmiş oldu. Projemi gerçekleştirirken 1 milyon 400 bin lira gibi bir masraf yaptım. Bu masrafın yüzde 50'sini hibe olarak desteklemelerden geri aldım. Ayrıca banka destekli faizsiz krediden yararlandım" dedi.

MANAVGAT'TAN SULTANDIĞI'NA YERLEŞTİ

Sultandağı'ndaki potansiyeli fark eden Aybike Öz, "Bu işe başlamadan önce baba memleketi olan Manavgat'ta yaşıyordum. Konya'da öğrencilik hayatımı tamamladıktan sonra Sultandağı'nda hayvancılık potansiyelinin olduğunu düşündüğüm için atadan kalma topraklarımızda bu işi yapmaya karar verdim. Anne tarafım burada kiraz, badem, vişne, böğürtlen yetiştiriciliği yapmaktaydı. Biz de her yaz okul tatillerinde buraya gelip onlara yardımcı olurduk. Sonrasında ben de burada hayvancılığa başlayarak yerleşme kararı aldım" diye konuştu.

'60 LİTRE SÜTÜ RAHATLIKLA SATIŞ YAPABİLİYORUM'

Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre özel sektörde çalıştığını, ardından kendi işletmesini kurma kararı aldığını aktaran Aybike Öz, ilk olarak 40 gebe koyun aldığını, sonrasında koyun sayısının 110'a ulaştığını kaydetti. 85 asaf türü süt koyunu, 25 de Anadolu merinosu bulunan Aybike Öz, asaf koyunlarının 40'ından süt aldığını, 45 asafın büyüme aşamasında olduğunu, Anadolu merinoslarının ise gebe olduğunu söyledi. Günlük ortalama 60 litre süt verimliliği elde ettiğini belirten Aybike Öz, bunun büyük kısmını yaşadığı bölgede, bir kısmını ise yoğurt ve peynir yaparak sattığını anlattı. Başlangıçta süreci yönetmekte zorlandığını ifade eden Öz, "Başlangıçta sağmal hayvan sayım azdı. Günlük 20 litre gibi bir rakam çıkıyordu. Bunu tüketmekte zorlanıyordum. Fakat zaman içerisinde insanların tüketim alışkanlıkları bu yöne kaydıkça şu an 60 litre gibi sütü rahatlıkla satış yapabiliyorum" diye konuştu.

'YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ ALDIM'

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kurulum ve ekipmanları için yüzde 50 hibe desteği aldığını dile getiren Öz, "Bunlar içerisinde çadırım, yemliklerim, suluğum, yem karma makinem, süt soğutma tankım, sağım sistemim, tartı, kırkım makinesi gibi ekipmanlar bulunmakta. Daha sonrasında devlet bankası destekli krediden yaralanarak 40 gebe koyun aldım. Afyon İl Özel İdaresi'nin başlattığı Sürdürülebilir Hayvancılık Projesi kapsamında TİGEM çıkışlı 25 Anadolu merinosu aldım" dedi.

'İNSANLARI KOYUN SÜTÜ VE ETİNE ALIŞTIRDIM'

Kurduğu ağıl sayesinde bölge insanının koyun sütü ve etine ön yargılarını yıkmayı başardığını ifade eden veteriner hekim Aybike Öz, "Ön yargılarını makine şartlarında hijyenik koşulda sağıldığında koyun sütünün kokmadığını ispat ederek insanları tüketime alıştırdım. Ayrıca burada mesleki bilgilerimi kullanarak normal, alışılagelmişten farklı olarak doğan hayvanlarımın pediatrik kayıtlarını tutmaktayım. Bütün doğan hayvanların anne ve babası belli. Bu durum da insanlarda damızlık almak için motivasyon yarattı. Ayrıca bu bölgede koyun sütünün tüketildiğini gören üreticiler bu sektöre yönelmek istedi. Onlar için de farklı bir bölgede, farklı bir üretim kapısı açtığımı düşünüyorum" diye konuştu.

'DESTEKLER BÜYÜK BİR KAYNAK'

Bu tarz desteklerin üreticilere ilham kaynağı olduğunu da vurgulayan Aybike Öz, "Bu tarz desteklerin verilmesi üretici için gerçekten büyük bir kaynak oluşturuyor. Beni görüp öncesinde bu işlere girişmemiş üreticilere ilham kaynağı olduğumu düşünüyorum. Ayrıca genç girişimciler için de büyük bir motivasyon oluşturuyor bu desteklemeler" ifadelerini kullandı.