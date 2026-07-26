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Verçenik Dağı'nda Düşen Dağcı Helikopterle Kurtarıldı

Verçenik Dağı'nda Düşen Dağcı Helikopterle Kurtarıldı
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Verçenik Dağı'nda iniş sırasında kayarak düşen ve vücudunda kırıklar oluşan kadın dağcı, Erzurum ve Rize'den gelen AFAD, JAK ve UMKE ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarılarak helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

VERÇENİK Dağı'nda zirve yaptıktan sonra iniş sırasında kayarak düşen yaralı dağcı, Erzurum ve Rize'den gelen Afad, JAK ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Verçenik Dağı iniş güzergahında meydana geldi. Dağcı grubu, 3 bin 711 metre rakımıyla Kaçkar Dağları'nın ikinci, Türkiye'nin ise sekizinci en yüksek dağ olan Verçenik'e tırmandı. Zirve sonrası inişe geçen gruptan bir dağcı kadın, karlı zeminde dengesini kaybederek düştü. Vücudunun çeşitli bölgesinde kırıklar ve yaralanmalar oluşan dağcının kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbarla Erzurum AFAD ekibinden 8 personel, Rize AFAD ekibinden 4 personel ve Rize Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 4 personel bölgeye sevk edildi. Yaralının bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, kurtarma çalışması başlattı. AFAD ve JAK ekipleri tarafından sedyeye alınan yaralı, zorlu arazi şartlarında belirli bir yüksekliğe kadar taşındı. Uygun bir noktaya getirilen yaralıya, UMKE ekipleri tarafından tıbbi müdahale yapıldı. Bölgede düz bir alana inen helikoptere alınan yaralı, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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