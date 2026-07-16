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Venezuela'daki depremde görev yapan AFAD ve TSK DAK timi yurda döndü

Venezuela'daki depremde görev yapan AFAD ve TSK DAK timi yurda döndü
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Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri ve TSK DAK Timi, görevlerini tamamlayarak yurda döndü. Ekipler, Mürted Hava Meydanı'nda törenle karşılandı.

VENEZUELA'da, 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri ve TSK DAK Timi yurda döndü.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası, 4 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan AFAD ekipleri ile TSK DAK timi, yurda döndü. Personeli taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M kargo uçağı, bugün yurda dönerek Mürted Hava Meydanı'na indi. Ekipleri, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren karşıladı.

Venezuela'daki depremde 2 hafta görev yapan Piyade Binbaşı Yener Çamurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatları doğrultusunda bölgeye gittiklerini ifade etti. 12 bin kilometrelik yolculuk yaptıklarını anlatan Çamurlu, Venezuela halkına yardım ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Kendi özel ekipmanlarımız, kendi personelimiz bu kapsamda çok değerliydi. Orada çok güzel işler yaptık. Aynı zamanda kendi açımızdan değil, diğer dünya arama kurtarma ekiplerine de kendi yerli ve milli duvar arkası radarlarımızla destek olduk" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ'

İyi eğitimli arama kurtarma köpeklerinden büyük fayda sağladıklarının altını çizen Çamurlu, "Venezuela halkına, Türk milleti adına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onlar bizi sıcak bir şekilde karşıladı, biz de elimizden geldiğince kendilerine yardımcı olduk. Bu görevi başarıyla tamamlamış olmaktan büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'HİÇ YORUMLAYAN TÜRKLER' LAKABI

Piyade Kıdemli Başçavuş Oktay Türkay da Venezuela'da, tim arkadaşlarıyla 12 saatlik vardiyalar halinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Venezuela halkı bu arama kurtarma çalışmaları nedeniyle bize, 'Hiç yorumlayan Türkler' lakabını taktı. Bu da bizi gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Türkay, Venezuela'yla kurulan bu birliğin sadece normal devletler arası ilişkilerden öte bir kardeşlik bağı oluşturduğuna inandığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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