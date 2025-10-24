Venezuela, Askere Tatbikat Başlattı

Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin Karayip Denizi kıyılarında, özellikle belirli noktaların savunulması amacıyla 72 saat sürecek askeri tatbikatların başlatıldığını duyurdu. Maduro, tüm askeri ekipmanların harekete geçirilmesi talimatını verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelinde 72 saat sürecek, özellikle Karayip Denizi kıyılarını kapsayan askeri tatbikatların başlatıldığını bildirdi.

Başkent Caracas'ta "İşçi Kurucu Meclisi Teşvik Komisyonu"nun yemin törenine katılan Maduro, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin (FANB) milislerle ve polis teşkilatlarıyla birlikte ülke genelinde ve Karayip Denizi'nde 72 saat sürecek askeri tatbikatların başlatıldığını duyurdu.

Maduro, "Bu tatbikat 72 saat boyunca devam edecek, çünkü tüm noktaların belirlenmesi gerekiyor. Aramam gereken kişileri aradım ve ülke kıyılarındaki eylem noktalarının savunulması için tüm askeri ekipmanların derhal harekete geçirilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Devlet televizyonu VTV'ye göre, tatbikatlar ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletinden, kuzeydoğudaki Sucre eyaletine kadar olan tüm kıyı şeridini kapsıyor.

Öte yandan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı açıklamada ordunun halihazırda kıyılarda konuşlu olduğunu ve en yüksek hazırlık seviyesinde olduklarını belirtti.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Venezuela'da rejim değişikliği amacına ulaşamayacağını vurgulayan Lopez, şunları söyledi:

"Kara yollarında keşif operasyonları, hava gözetimi, araştırma ve elektronik izleme operasyonları, drone kalkışları, Venezuela kıyılarının bazı bölgelerinde amfibi operasyonlar ve ayrıca ülkenin kıyı bölgelerinin bazı kısımlarında polis yoğunluğu ve güvenlik önlemleri uyguluyoruz."

İsim vermeden ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine de değinen Lopez, "Yaptığımız tüm eylemler, tekrarlıyorum, Karayipler'de konuşlandırılmış askeri tehdidi önlemek ve etkisiz hale getirmek, bölgeye yönelik bu açık tehdide karşı durmak ve ülkeyi içten gelebilecek herhangi bir istikrarsızlık girişimine karşı korumak amacıyladır." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın "uyuşturucu trafiği" konusundaki eylemlerinden hiç memnun olmadıklarını ve bu noktada Karayipler'deki uyuşturucu kartellerine karşı "mücadeleye" devam edeceklerini vurgulamıştı.

Venezuela yönetiminden de memnun olmadıklarını kaydeden Trump, bu ülkenin aynı zamanda ABD'ye yasa dışı göçmenleri gönderdiğini ve (eski ABD Başkanı) Joe Biden yönetiminin buna bilerek izin verdiğini savunmuştu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

