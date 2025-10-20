Venedik'te 4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'nde Türk Lezzetleri Tanıtıldı

İtalya'nın Venedik kentinde 17-19 Ekim'de düzenlenen 4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) aynı zamanda Türkiye'den ilgili kuruluşların desteğiyle Türk lezzetlerinin tanıtıldığı "gastro-diplomasi" atağına da sahne oldu.

Türkiye'den Boğaziçi Üniversitesi ve İtalya'dan Ca' Foscari Üniversitesi işbirliğiyle hafta sonu İtalyan üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan ve 16 ülkeden 200'ün üzerinde akademisyenin katıldığı OSARK'ta Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki etkinliği bilimsel tartışmalarda ele alınırken, aynı zamanda Türkiye'nin tatları da görücüye çıktı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İtalya şubesi, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün yanı sıra Kurukahveci Mehmet Efendi, Cafer Erol, İkbal, Chaika ve Güllüoğlu gibi özel girişimlerin desteğiyle Türk kahvesinden çaya, çifte kavrulmuş lokumdan baklava ve akide şekerine, fıstık ve badem ezmesinden Mardin çöreğine kadar farklı lezzetler, özellikle kongrenin yabancı konuklarına tanıtıldı.

Konukların söz konusu ikramları çok beğendikleri ve yapılışlarına dair anlatımları da ilgiyle takip ettikleri gözlendi.

4. OSARK'ın Venedik'te düzenleyicileri arasında yer alan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Sultan Yüzüncüyıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "OSARK, düzenlendiği ilk yıldan bugüne, yalnızca nitelikli bilimsel araştırmaların bir araya geldiği, farklı bakışların konuştuğu, seçkin, takipçi sayısı oldukça fazla olan bir kongre olmanın ötesine geçerek, Türk mutfağını tanıtmak için önemli işlere imza atan bir platform oldu." dedi.

Yüzüncüyıl, OSARK'ın gittiği her yerde, bilim-diplomasisi faaliyetlerin yanı sıra Türk mutfağını anlatan, somut olmayan kültürel mirasa ilişkin Türkiye'nin geleneksel tatlarını görünür kılmaya çalışan bir platform olduğunun altını çizdi.

Aynı zamanda Türk misafirperverliğini de yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Yüzüncüyıl, "Bu sene İtalya'dayız. İtalya'da da odak noktamızı Türk Kahvesi olarak seçtik çünkü İtalya'ya bizden bir yüzyıl sonra kahve geliyor. 16 farklı ülkeden onlarca sayıda akademisyen ve öğrenciyle burada bir aradayız. Onlara Türk kahvesi ikram ediyoruz." diye konuştu.

Türk kahvesinin yanında şekerleme, lokum ve baklava ikram edip özelliklerini anlattıklarını belirten Yüzüncüyıl, şunları kaydetti:

"Sadece Türk kahvesi değil, Türk çayını da aynı zamanda görünür kılmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki mutfak yumuşak bir güç. Biz de ülkemizin, Türk mutfağını markalaştırmak için yaptığı çalışmalara katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bilim-diplomasi faaliyetlerinin yanı sıra güçlü bir gastro-diplomasi platformu OSARK. Bu yönünün de giderek daha da gelişeceğine inanıyorum."

"Kültürlerin buluşmasını görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz"

Etkinliğe destek veren kuruluşlardan YEE'nin Roma'daki Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Beyza Uzun Kutlay da hem OSARK'ın Venedik'te yapılmasının hem de böyle bir etkinlikte Türk lezzetlerinin tanıtılmasının çok kıymetli ve önemli olduğunu belirterek, "Biz YEE olarak burada Türk kahvesi ikramına destek olmaya çalıştık. Tabii Türk kahvesinin yanı sıra burada diğer geleneksel tatlılar da var. Çay ikramı gibi, Mardin çöreği gibi çok kıymetli olan geleneksel bir tadı, aslında daha az bilinen bir tadı da burada görme fırsatı bulduğumuz için ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Bu, gastro-diplomasi için de çok önemli bir şey." diyen Kutlay, böyle önemli konuların konuşulduğu akademik bir kongrede aynı zamanda Türkiye'nin geleneksel tatlarını sunmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.

OSARK'a katılan yabancı konuklardan Victoria da gastro-diplomasi etkinliğini ve Türk lezzetlerini nasıl bulduğu sorusuna, "Çok iyi. Daha önce hiç tatmadığım, bilmediğim tatlar ve çok hoş. Kültürlerin buluşmasını görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz ve tabii kültür ve medeniyet buluşmasının her şeyi nasıl zenginleştirdiğini görebiliyorsunuz. Çok hoş bir etkinlikti." dedi.