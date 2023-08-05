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VELİEFENDİ Hipodromu çevresindeki yangınlar kundaklama sonucu çıktı

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Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin seyis olarak çalıştığı hipodromdan 1 yıl önce işten çıkarıldığı belirtildi.

VELİEFENDİ Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin seyis olarak çalışmaktayken 1 yıl önce işten çıkarıldı belirtildi.

Şüpheli S.D.'nin saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü altında yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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