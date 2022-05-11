Veli Ağbaba: Nisan Ayı İtibariyle Asgari Ücret En Az 5 Bin 225 TL Olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin, nisan ayı itibariyle bazı temel gıda madde fiyatlarındaki artışlar karşısında ne kadar olması gerektiğini hesapladı. Ağbaba, "Son bir yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk dört aylık enflasyonu ise yüzde 31,77 olarak gerçekleşti. Bu durumda 4 bin 253 TL asgari ücret, nisan ayı itibariyle enflasyondan arındırıldığında, alım gücü olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2 bin 625 TL'ye denk geliyor. Asgari ücretli, geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5 bin 225 TL olmalıdır" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada, temel gıda ürünlerindeki yıllık fiyat artışı oranlarına dikkat çekti ve asgari ücretin bu artışlara göre en az ne kadar olması gerektiğini açıkladı.

Kuru soğanın yıllık fiyat artış oranının yüzde 173 olduğunu vurgulayan Ağbaba, buna göre asgari ücretin 7 bin 712 TL olması gerektiğini ifade etti. Yurttaşların gündelik yaşamda en sık kullandığı unlu mamullerin başında gelen ekmeğin yıllık fiyat artış oranının yüzde 85 olduğunu kaydeden Ağbaba, bu rakam dikkate alındığında ise asgari ücretin nisan ayı itibariyle 5 bin 226 TL olması gerektiğine dikkat çekti.

"ASGARİ ÜCRET, GEÇTİĞİMİZ YILKİ ASGARİ ÜCRETİN 200 TL GERİSİNE DÜŞTÜ"

Resmi enflasyon verilerine işaret eden Ağbaba, "Asgari ücret, resmi enflasyon verileri karşında dahi geçen yılki 2 bin 825 TL asgari ücretin 200 TL gerisinde kalmış durumda. Asgari ücrete yüzde 50'lik zam gelmesine rağmen resmi enflasyon yıllık yüzde 70'e çıkarken aylık enflasyon artışı eğer nisan ayındaki gibi devam ederse enflasyon, resmi verilerde dahi yüzde 100'ü bulacaktır" dedi.

Temel gıda maddeleri üzerinden yıllık artış oranlarına göre hesaplama yapan Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"NİSAN AYI İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 5 BİN 225 TL OLMASI GEREKİYOR: Sadece nisan ayındaki yıllık fiyat artışlarına baktığımızda,15 temel besin maddesindeki alım gücü değerlendirildiğinde, bir asgari ücretlinin eline geçen ücretle geçen yıl aldığı toplam ekmeği bu yılın nisan ayında almak isterse nisan ayı itibariyle asgari ücretin en az 5 bin 225 TL olması gerekiyor. Bu tutarın, kuru soğanda 7 bin 712 TL, tavuk etinde 6 bin 469 TL, makarnada 5 bin 650 TL ve ette ise 5 bin 565 TL en az olması gerekiyor. Gıda enflasyonunda emin adımlarla üç haneye doğru gittiğini düşündüğümüzde, asgari ücrete bir an evvel güncelleme yapılması gerekiyor.

EK ZAM İÇİN ASGARİ ÜCRETLİNİN AÇLIKTAN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR: İktidar yetkilileri, sürekli olarak çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğinden bahsediyor, ücretler enflasyonun altında kaldığı takdirde müdahale edeceklerini dile getiriyor. AKP Genel Başkanı, 'Veren el, alan elden hayırlıdır' diyor. Lakin tüm bu sözlerin üzerine asgari ücretliler ile ilgili herhangi bir adım atılmıyor. Asgari ücrete ek zam yapılması için asgari ücretlilerin ailesi ile birlikte açlıktan ölmesi mi gerekiyor?

İKTİDAR, TERCİHİNİ BİR AVUÇ YANDAŞTAN YANA KULLANMAYA DEVAM EDİYOR : Kur korumalı mevduatla asgari ücretlilerin sırtından zenginlere kaynak aktaracağınıza 10 milyon asgari ücretli ve ailesine insan onuruna yaraşır bir ücret verilebilir. İktidar, tercihini her zamanki gibi işçilerden değil, bir avuç yandaştan yana kullanmaya devam ediyor."