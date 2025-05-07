Vatikan'da papalık yarışı! Dış dünya ile iletişim kesildi, sonuçlar dumanla ilan edilecek

Hristiyan Katolik Kilisesine bağlı kardinaller, yeni papayı ve Vatikan'ın yeni devlet başkanını seçmek üzere Vatikan'da toplanırken; seçim sonucu şapelin bacasından çıkacak dumanın rengiyle ilan edilecek.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da ölümünün ardından yeni papanın belirlenmesi için dünyanın dört bir yanından gelen 133 kardinal, Papalık seçimi için gerçekleştirilen toplantı (Konklav) öncesinde Aziz Petrus Bazilikası'nda toplandı.

ÇOK SAYIDA ADAY YARIŞACAK

Papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD'li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson, Fransız Kardinal Jean Marc Aveline, İsveçli Kardinal Anders Arborelius, Gineli Kardinal Robert Sarah, Maltalı Kardinal Mario Grech, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, ABD'den Kardinal Timothy Dolan ile Kardinal Robert Francis Prevost'un ismi geçiyor.

KARDİNALLERE ÇAĞRI

Konklav öncesinde bazilikada düzenlenen ayini yöneten Kardinal Giovanni Battista Re, kardinallere "zor ve karmaşık" bir dönemde Katolik Kilisesi'ne rehberlik edebilecek bir lider seçmeleri çağrısında bulundu. Kardinal Re, "Bu, kilisenin birliğini korumaya yönelik güçlü bir çağrıdır. Bu birlik, tekdüzelik anlamına gelmez, çeşitlilik içinde sağlam ve derin bir birlik anlamına gelir" dedi.

DIŞ DÜNYA İLE İLETİŞİM KESİLDİ

Re, oylamanın "olağanüstü öneme sahip" olduğunu ve kardinallerin her türlü kişisel düşünceyi bir kenara bırakmaları gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Konklav'a katılanların dış dünya ile iletişim kurmasını engellemek amacıyla Vatikan toprakları içinde mobil sinyaller devre dışı bırakıldı.

Papayı belirlemek üzere ilahiler eşliğinde ilk oturum için Sistina Şapeli'ne girecek olan seçici 133 kardinal, İncil'e el basarak hiçbir ayrıntıyı paylaşmayacaklarına dair yemin edecek.

BUGÜN SADECE 1 OYLAMA YAPILACAK

Orta Çağ'a uzanan bir ritüel çerçevesinde Sistina Şapeli'ne kapanacak olan kardinaller, Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri ve Katolik Kilisesi tarafından "ilk Papa" olarak kabul edilen Aziz Petrus'un varisi olacak yeni liderlerini seçmek üzere oy kullanacak. Kardinaller, Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasını seçmek üzere gizli oturumda bugün sadece bir oylama gerçekleştirecek. Kardinaller, günde en fazla 4 defa oy kullanabilecek.

15 ÜLKE KARDİNALLER ARASINDA İLK KEZ YER ALDI

Bugün başlayan konklavda 6 kıtada 71 farklı ülkeden kardinal yer aldı. Müteveffa Papa Francis'in aralarında Orta Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Malezya, Myanmar, Paraguay ve Singapur'un da bulunduğu ve daha önce hiç kardinali olmayan birçok ülkeye kardinal ataması yapması sebebiyle bu konklavda 15 ülke, tarihlerinde ilk defa seçici kardinallerle temsil ediliyor.

GÜNLERCE SÜREBİLİR

Yüzyıllardır hiçbir papanın konklavın ilk gününde seçilmemiş olması nedeniyle kardinallerden birinin papa seçilmesi için gereken üçte iki çoğunluğun desteğini kazanmasının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.

BEYAZ DUMANLA İLAN EDİLECEK

Oylamanın ardından oy pusulalarının yakılması ve şapelin bacasından siyah duman çıkması, oylamanın sonuçsuz kaldığını gösterecek. Bacadan beyaz duman çıkması ve çanların çalması ise 1.4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin yeni liderinin seçildiğini ilan edecek.

Kardinaller ilk oylamanın beklenildiği üzere 3'te 2'lik çoğunluğu sağlamaması halinde akşam yemeği için konakladıkları Casa Santa Marta misafirhanesine geri dönecek. Kardinaller bu süreçte 20'den fazla oy alan adayları değerlendirmeye alarak uzlaşı arayacak.

GARON VE MUTFAK ÇALIŞANLARI YERLEŞKEYİ TERK EDEMEYECEK

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre misafirhanedeki garsonlar ve mutfak çalışanları da gizlilik yemini etti ve Konklav devam ettiği sürece onların da yerleşkeyi terk etmelerine izin verilmeyecek. Kardinaller uzlaşı arayışında istişare yürütüp oy kullanırken, Sistina Şapeli'nin dışında binlerce Katolik, yeni Papanın seçildiğini müjdeleyen beyaz dumanı bekliyor olacak.