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Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık

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Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile karşılaştı. İş yeri sahibi Büyükkaya, iddiaya göre belediyede çalışan kızına mobbing yaptığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi.

YÜZÜNE YUMRUK ATARAK TARTAKLADI

Bunun üzerine tartışma yaşandı. Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

"4 YILDA 994 GÜN İŞE GELMEDİ"

Olayla ilgili makamında basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Söz konusu vatandaşın kızını belirlediğimiz bir birimde görevlendirdik. Ancak personelimiz ve babası yeni görev yerini beğenmeyerek ücretsiz izinler ve raporlarla işe gelmedi. 2020- 2024 yılları arasında 994 gün belediyeye gelmemiş, bunun büyük bir kısmını ücretsiz izin, bir kısmını ise rapor ile geçirmiştir. Buna rağmen biz o personeli işten çıkarmadık" dedi.

"HEM BELEDİYEYE İŞE GELMEYECEKSİN..."

Adı geçen personelin babasının birkaç kez makama gelerek kızının başka birimlerde çalıştırılmasını talep edip ağır ithamlarda bulunduğunu öne süren Aputkan, şunları söyledi; "Makamda yetinmeyip sokakta bizleri gördüğünde özellikle insanların kalabalık olduğu bir ortamda hakaret edercesine söylemlerine devam etti. Hem belediyeye işe gelmeyeceksin, hem istediğin birimde çalıştırılmak isteyeceksin. Kusura bakmasın burada görevlendirmeyi biz yaparız.

"AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLERDE BULUNDU"

Bu süreçte yaşanan olayları biz yine sağduyulu davranıp personelimizin işten çıkarılması yerine çalışması yönünde çaba sarf ettik ancak özellikle babası hakaretvari davranışlarına devam etmiştir. Son olarak esnaf ziyaretimiz esnasında bu şahısla karşılaştık. Orada da arkadaşlarımızın yanında bana karşı yine söylemlerde bulundu. Sağduyulu davranıp uzaklaşmaya çalışsam da bu şahıs ısrarla bağırıp, çağırıp, ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Biz de insanız, biz kimseye bağırıp, çağırıp hakaret etmiyorsak, kimsenin de şahsıma bu kadar hakaret etmeye hakkı yoktur."

YUMRUK ATTIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Görüntülerde yumruk attığı görülen Başkan Aputkan, basın toplantısında bunu yalanladı, yumruk atmadığını, tartakladığını iddia etti. Aputkan, emlak servisinde çalışan Muhammet Büyükkaya'nın kızı F.B.'nin izin ve rapor tarihlerini gösteren belgelerini de basın mensuplarına dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel

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Yorumlar (27)

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Hala konuşuyor. Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın sen efendiliğini seviyeni bozmayacaksın!

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SERHAT DÜZGÜN:

Yok öyle bir dünya , Kim olursa olsun sinirlenme, tepki gösterme hakkına sahiptir. 994 gün işe gelmeyen insan bence işten atılmalı..

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yanıt19
sade vatandaş:

eğer söylediklerin doğruysa bu şekil çalışana en doğru hareketi yapmışsın ama kameralar önünde bağırıp çağırıp kendini haklıyken haksız konuma düşürdün tahrike kapılmamalıydın

yanıt54
yanıt9
Narter Nart:

İçişleri Bakanlığını göreve çağırın... İtiraf ve ihbar var.. Kanunsuzluk ve suçluyu kayırma durumu ve kamu zararı söz konusudur.

yanıt6
yanıt1
Orhan Özsoy:

Başkan zamanında gereğini yapmazsan sonuç bu olur. Atalarımızın bir sözü var (Demir tavında dövülür)

131
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Muzaffer Karaman:

Beledıyeler kadar rahat olan baska ısletme yoktur. Yangel yat devlet işi garantı ondan sonra butce yok hizmet yok. Bız bu kafayla asla ve asla gelısemeyız

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Abdullah KARAMAN:

yani aylardır çalışmayan birine maaş mı ödenmiş?

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Hazım Ataman:

Yıllar demek istedin galiba

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Sa Sa:

Ahlaksız hareket etmene gerek yok, ister oy versin ister vermesin, kendini sadece küçük düşürdün

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muro baba:

Biri sana istediği küfürü etsin hakaret etsin sen efendiliği bozma Başka bir arzun var mı?. Yok öyle Bi dünya

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