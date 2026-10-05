Van ve Diyarbakır'da uzman desteğiyle sigarayı bırakan iki kişi sağlığına kavuştu

VAN/ NEVZAT UMUT UZEL/MEHMET SIDDIK KAYA - Uzman desteğiyle sigarayı bırakan Hüsnü Özlü ve Emre Karabuğday, bu kararlarıyla hem daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeye başladı hem de aile bireylerini mutlu etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, Van'da yaşayan 5 çocuk babası Hüsnü Özlü'nün ve Diyarbakır'da yaşayan 25 yaşındaki Emre Karabuğday'ın sigarayı bırakma hikayeleri anlatıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan 52 yaşındaki Özlü, çocukluk yıllarında başlayarak 40 yıl boyunca sigara kullandı.

Bu nedenle hem sağlık sorunları yaşayan hem de ailesinden tepki gören Özlü, birçok kez kendi çabasıyla sigarayı bırakmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Yaklaşık 3 ay önce profesyonel destek almak amacıyla görev yaptığı merkezdeki sigara bırakma polikliniğine başvuran Özlü, kararlılığı ve aldığı yardım sayesinde 40 yıllık bağımlılığından kurtuldu.

Özlü, AA muhabirine, çocukluk yıllarında başladığı sigaranın hiçbir faydasını görmediğini söyledi.

Sigaranın hayatına zarardan başka hiçbir şey katmadığını anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Sigarayı bırakmadan önce yolda dahi yürüyemiyordum, merdiven çıkamıyordum. Evde çocuklarımla iş yaparken hemen nefesim kesiliyordu ve bayılacak gibi oluyordum. Sigarayı bıraktıktan sonra yeni bir hayata başladım. Demek ki insan iradesine sahip çıkınca bırakabiliyormuş. Buradaki doktorlarımız sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Sigara bırakma polikliniğini ziyaret ettim ve buradaki doktorların tavsiyelerini dinledim. Eskiden 2 metre yürürken bile nefesim daralıyordu, şu an çok daha sağlıklıyım."

Özlü, sigara içtiği dönemde ailesinin de tepkisiyle karşılaştığını dile getirerek, "Kışın bile evden dışarı çıkarak sigara içiyordum. Çocuklarım bana itiraz ediyordu, 'Baba bu soğukta nasıl dışarı çıkıp sigara içiyorsun?' diyorlardı. Sigara kokusundan çok rahatsız oluyorlardı. Sigarayı bıraktıktan sonra çocuklarım bana sımsıkı sarılabiliyor. Çok güzel bir duygu. Sigara içmek marifet değil." ifadelerini kullandı.

Sigara bırakma polikliniğinde görevli doktor Büşra Apaydın ise sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere hizmet verdiklerini belirtti.

Hüsnü Özlü'nün de kurumlarında görev yaptığını ifade eden Apaydın, "Bir gün koridordayken bana 'Doktor hanım, sigarayı bırakmak istiyorum.' dedi ve ben de tavsiyelerde bulundum. Daha sonra polikliniğe uğradı ve 4 gündür sigara içmediğini söyledi. Yaptığımız görüşmelerde sigarayı bıraktığını öğrendik. Çok mutlu olduk. Kurum içinde karşılaştığımızda kendisini tebrik etme imkanım oldu." dedi.

"Arkadaşlarımın sigara önerisi faydadan çok zarar getirdi"

Diyarbakır'da mobilya sektöründe çalışan 25 yaşındaki Emre Karabuğday ise 2 yıl önce arkadaşlarına özenerek sigara kullanmaya başladı.

Kalp ve şeker hastalığı bulunan Karabuğday, sigara kullanmaya başladıktan sonra nefes darlığı, tansiyon ve böbrek rahatsızlıkları da yaşadı. Merdiven çıkamaz hale gelince sigara kullanmayı bırakmasını isteyen ailesine söz veren Karabuğday, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.

Karabuğday, burada Uzman Dr. Ahmet Yosunkaya gözetiminde tedaviye alınarak, Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanan ilaç desteği ve düzenli takipler sayesinde 4 haftada sigarayı hayatından çıkardı.

İki ayı aşkın süredir sigara içmeyen Karabuğday, sigaranın hayatını kabusa çevirdiğini, bıraktıktan sonra sağlığına yeniden kavuştuğunu söyledi.

Karabuğday, arkadaş ortamında görüp sigara içmeye başladığını, günden güne içtiği miktarı artırdığını anlatarak, "Bir yerden sonra kullanımım bir pakete yükseldi. Bu da sağlığımı etkiledi. Arkadaşlarımın sigara önerisi faydadan çok zarar getirdi. Sigara içmeye başladığımda her şey bir anda değişti. Sağlık sorunlarım arttı, ailevi sorunlarım oldu. Artık ailem de bu durumu istemiyordu. Merdiven inip çıkarken zorlanmam, nefes darlığı çekmem ailemi de üzüyordu. Sigarayı bırakmanın benim için etkili çözüm olduğunu gördüm." diye konuştu.

Sigara bırakma polikliniğinde gördüğü tedavinin sürdüğünü belirten Karabuğday, bu süreçte doktor Ahmet Yosunkaya'nın çok büyük desteğinin olduğunu vurguladı.

Karabuğday, sigarayı bıraktıktan sonra sağlığının daha iyi olduğunu fark ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Hayat kalitem arttı, yeme içme düzenim değişti, sosyal hayatım gelişti, ailevi sorunlarım bitti. Sigara içme isteğim kalmadı. Aileme sözümü tuttum ve sigarayı tamamen hayatımdan çıkardım. Artık sigara kullanmıyorum. Sigara hem maddi hem manevi zarara yol açıyor. Sigara kullananlara bırakmalarını tavsiye ediyorum."

Dr. Ahmet Yosunkaya da poliklinikte hem yüz yüze hem de Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden çevrim içi görüşmelerle kesintisiz hizmet sunduklarını belirtti.

Ailesine verdiği söz üzerine sigarayı bırakmaya karar veren Emre Karabuğday'a ilaç desteği sağladıklarını ifade eden Yosunkaya, "Takiplerinde 2 haftalık aralıklarla hastayı değerlendirdik. Bir sorun yaşamadık, yan etki oluşmadı, süreç güzel gitti. Yoksunluk semptomları yaşamadık. Şu an için gidişat güzel. Sonraki kontrolümüzde tekrar hastamızı değerlendireceğiz." dedi.

Sigarayı bırakmanın verdiği mutluluğun Karabuğday'ın yüzüne yansıdığına işaret eden Yosunkaya, "Genç danışanımız, sigarayı bıraktıktan sonra kardiyak problemlerinin gerilediğini, özellikle tansiyon kontrolünün daha iyi olduğunu, çarpıntı ataklarının azaldığını, merdiven çıkarken daha rahat nefes aldığını söyledi. Yüzünde annesine verdiği sözü tutmanın tebessümü vardı. Pozitif dönüşün olması bizi de mutlu etti. Hastalarımızın kontrollerde sigaraya istek duymadıklarını beyan etmeleri bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA