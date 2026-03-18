Van ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

Van'da Zeve Şehitliği Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitliğe karanfil bırakılmasının ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şehitlik anı defterini imzaladı.

Balcı, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Kahraman ecdadın elde ettiği zafer ile milletin ve coğrafyanın kaderini değiştirdiğini belirten Balcı, "Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak, bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir." dedi.

Uygulama Otelinde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Oratoryo gösterisi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Valilik önünde çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu tören, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayla son buldu.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Saim Gündoğan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker ve polis katıldı.

Muş

Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programda çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İl Müftüsü Nurullah Koçhan şehitler için dua etti.

Saygı atışının ardından Vali Avni Çakır, beraberindeki heyetle şehitlerin kabristanına karanfil bıraktı.

Daha sonra İmam-ı Şafii Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Vali Yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa, Adalet Komisyonu Başkanı Ekrem Hilmi Tarçın, kurum amirleri, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bitlis

Bitlis Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şiirlerin okunduğu törende, şehitler için dua edildi.

Ardından Vali Yardımcısı Alay Yazıcı ve il protokolü, şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Törene, Bitlis Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Vali Yardımcıları Göksel Yüksek ile Onur Aykaç, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum müdürleri ve şehit aileleri katıldı.