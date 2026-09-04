Van Gölü'ndeki Deveboynu Yarımadası Türkiye'nin 54. Milli Parkı Oldu

VAN Gölü'nün turkuaz koyları, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkan Deveboynu Yarımadası, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin 54'üncü milli parkı oldu. Yarımadanın eteklerinde bulunan mahallelerde yaşayanlar ise yol, çevre düzenlemesi ve altyapı hizmetlerinin artırılmasını istedi. Deveboynu Yarımadası'nın eteklerinde bulunan Altınsaç Mahallesi'nin Muhtarı Faysal Akbaş, "Ben de muhtar olarak çok fazla bir şey bilmiyorum. Ama ben şunu düşünüyorum, devletin yaptığı bir şey inşallah güzel olur." dedi.

Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan 12 bin 533 hektarlık Deveboynu Yarımadasının, "Milli Park" olarak ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle son yıllarda tarihi ve doğal güzellikleri ile adından söz ettiren bölge, resmi olarak Türkiye'nin 54'üncü milli parkı oldu. Eşsiz güzelliğe sahip güzel koyları, zengin yaban hayatı ve bin yıllık tarihi mirasıyla bölge, bu kararla birlikte milli park statüsüyle koruma altına alınacak. Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışılan bu kararda mahalle yerleşkeleri bu alanın dışında bırakıldı. Deveboynu Yarımadası'nın eteklerinde bulunan mahallelerde yaşayanlar ise milli parkın kapsamı ve kendilerine sağlayacağı katkılar konusunda çok fikir sahibi olmadıklarını söyledi.

'İNŞALLAH GÜZEL HİZMETLER OLUR'

Deveboynu Yarımadası'nın eteklerinde bulunan Altınsaç Mahallesi'nin Muhtarı Faysal Akbaş, milli park konusunda çok bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, bu karar sonrası bölgeye daha fazla hizmet gelmesini istediklerini söyledi. Bölgenin çok güzel olduğunu, güzel koyların olduğunu belirten Akbaş, bölgede 4 mevsimin de yaşandığını söyledi. Bu kararın bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Akbaş, "Köylüler şu anda bu milli parkı, içerisinde ne olduğunu bilmiyorlar. Ben de muhtar olarak çok fazla bir şey bilmiyorum. Ama ben şunu düşünüyorum; devletin yaptığı bir şey inşallah güzel olur. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü devlet hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmez. Ben onu da biliyorum. İnşallah güzel hizmetler olur. Hayırlı olsun" dedi.

Bölgenin güzelliklerini anlatan Muhtar Akbaş, "Burası gerçekten de gizli, saklı bir cennet. Çok güzel bir yer. Çok güzel koyları var. Saint Thomas Kilisemiz var. Fakat piknikçiler son yıllarda buraya çok geliyorlar. Çöplerini yere atıyorlar. Bilinçli değiller. Bazen de yangın çıkıyor. Ben şahsen bir muhtar olarak gidip orada çöpleri topluyorum. İnşallah bu milli park kararından sonra devlet buna el atar, bunun önüne geçer" dedi.

'KÖYÜMÜZÜN KALKINMASINI İSTİYORUZ'

Bölgenin İn Köyü'nde yaşayan Ubeyd Avcı da milli park kararıyla ilgili köylülerin henüz yeterli ve net bilgiye sahip olmadığını söyledi. Köyde doğup büyüdüğünü belirten Avcı, "Milli park ile ilgili köylülerin açıkçası net bir bilgisi yok. İllaki devletimiz bu köyün çıkarını düşünerek yapmıştır. Umudumuz o. Köyümüze herhangi bir katkı sağlayacak mı? veya bizi neler bekliyor? Bizim devletimizden beklentimiz, bizim köyümüz kalkınsın, bizim köyümüze ciddi anlamda katkılar sunulsun. Biz devletimize her zaman güveniyoruz" dedi.

İn Köyü Muhtarı Agit Avcı ise milli park kararının hayırlı olması temennisini iletti. Konuyla ilgili çok fikir sahibi olmadıklarını belirten Avcı, bölgenin geçim kaynağının yoğun olarak hayvancılık ve balıkçılık olduğunu belirterek, "İnşallah buna turizm de eklenir. Turizm olsa iyi olur tabii ki. İleride bakacağız göreceğiz. Ama köy bakımsız. İnşallah güzel gelişmeler olur. Turizm de olur, hayvancılık da olur. O zaman köylü de inşallah memnun olur " diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı