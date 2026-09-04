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Wanda Nara'dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor?

Wanda Nara'dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor?
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Galatasaray'dan ayrılan ve henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın paylaştığı kareler dikkat çekti. Mumlar, kırmızı güller, çeşitli objeler ve Galatasaray formasının bulunduğu masa "Yoksa büyü mü yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

  • Wanda Nara'nın paylaştığı fotoğraflarda, mumlar ve kırmızı güllerle süslenmiş masanın üzerinde Galatasaray forması yer aldı.
  • Fotoğraflardaki düzenlemenin büyü veya ritüel amacı taşıdığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
  • Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrıldı ve henüz yeni bir takımla anlaşmadı.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Nara'nın evinde çektiği fotoğraflarda mumlarla ve kırmızı güllerle donatılmış bir masa görülürken, masanın üzerindeki bir detay Galatasaraylıların dikkatinden kaçmadı.

MASANIN ÜZERİNDE GALATASARAY FORMASI

Wanda Nara'nın paylaştığı karelerde masanın üzerinde Galatasaray forması bulunduğu görüldü. Formanın yanı sıra çok sayıda yanan mum, kırmızı güller, gül yaprakları, inci görünümlü kolyeler ve farklı dekoratif objeler de masada yer aldı. Bir başka karede ise Wanda Nara'nın mumlarla çevrili masanın başında durduğu görüldü.

YOKSA BÜYÜ MÜ YAPIYOR?

Masanın sıra dışı görüntüsü ve özellikle Icardi'nin eski takımı Galatasaray'ın formasının objelerin arasında bulunması, paylaşımın ne amaçla yapıldığı konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Ancak fotoğraflarda görülen düzenlemenin büyü veya herhangi bir ritüel amacı taşıdığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. 

ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILMIŞTI

Detayı daha da dikkat çekici hale getiren ise Mauro Icardi'nin Galatasaray macerasının sona ermiş olması. Sarı-kırmızılılardan ayrılan Arjantinli golcü henüz yeni bir takımla anlaşmazken, eski eşi Wanda Nara'nın Galatasaray formasını bu şekilde paylaşması merak uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

ceketin içine bişe giymemiş galiba

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Haber YorumlarıMiharbi mediç :

haber bulamayınca editör

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