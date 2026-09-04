Avrupa'nın İsrail'e Silah Satışı 'Soykırıma Ortaklık' Riski Taşıyor

Uzmanlar, Almanya, Yunanistan ve Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinin Gazze'de soykırım yapmakla suçlanan İsrail'e silah satışlarını sürdürmesini ve yeni askeri anlaşmalara imza atmasını sert şekilde eleştirerek bunun "soykırım suçuna ortak olma riski" barındırdığını belirtti.

İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü ve İsrailli yetkililerin Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının hala gündemde olduğunu açıkladığı dönemde bazı Avrupalı ülkelerin İsrail'le yeni askeri anlaşmalara imza atması tepki çekiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Avrupa Birliği (AB) nezdindeki temsilcisi Claudio Francavilla ve eski HRW Direktörü, Princeton Üniversitesi Misafir Profesörü Kenneth Roth, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün planının hala gündemde olduğunu söylediği dönemde Almanya, Yunanistan ve Finlandiya gibi ülkelerin Tel Aviv'le askeri anlaşmalar yapması ve ilişkilerini sürdürmesine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Francavilla, etnik temizlik planlarına insanlığa karşı suç, savaş suçu ve soykırım suçları gibi suçlar kapsamında yaptırımların yanı sıra, ticari tedbirler ve silah ambargosuyla karşılık verilmesi gerektiğini belirterek "Devam eden vahşet karşısında İsrail ile askeri işbirliğini sürdürmek yalnızca vicdan dışı olmakla kalmaz, aynı zamanda devletin ve bireylerin bu suçlara ortak olma riskini de doğurur." ifadesini kullandı.

Roth da İsrail'in Gazze'deki soykırımının temel amacının 2 milyon Filistinliyi kaçmak zorunda bırakmak için sivil hayatı çekilmez hale getirmek olduğunu kaydederek "(ABD Başkanı Donald) Trump, ikinci döneminin başlarında bu planı destekledi ancak bölgedeki hiçbir hükümet bunu benimsemeyince tutumundan vazgeçti." değerlendirmesini yaptı.

İsrail hükümetinin Trump'ı Filistinlilerin sürgün edilmesi planını yeniden canlandırmaya ikna etmeyi umduğunu ifade eden Roth, planın "son derece büyük bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç" teşkil ettiğini vurguladı.

Roth, Almanya'nın Holokost geçmişi nedeniyle soykırım işleyen bir hükümete askeri destek sağlamanın tehlikesini "daha iyi anlaması" gerektiğini ancak aksi şekilde davrandığını belirterek "Bu durum, Alman hükümetinin Holokost'tan yanlış ders çıkardığını gösteriyor. Çıkarılması gereken ders, İsrail hükümetini uluslararası insan hakları standartlarını hiçe saydığı durumlarda dahi desteklemek değil, aksine, bu tür kitlesel vahşetlerin yaşanma ihtimalini azaltan söz konusu standartları savunmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde uygulamaya konulan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1334 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 400'den fazla kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 73 bin 470 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 500'den fazla kişi yaralandı.

Alman hükümetinin Gazze'de soykırım uygulamakla suçlanan İsrail'e yönelik devreye alınan kısmi silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmasının ardından bu ülkeye yaklaşık 800 milyon avro değerinde askeri teçhizat sevkiyatına onay verdiği ortaya çıkmıştı.

Finlandiya'nın İsrail ile savunma işbirliği anlaşmasını, Gazze'de soykırımın devam ettiği 2024'te kamuoyuna duyurmadan imzaladığı ve 2034'e kadar uzattığı da gün yüzüne çıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı ile Yunanistan Savunma Bakanlığı arasında Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA