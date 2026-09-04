Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

Mısır Milli Takımı adına Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Nora Essam Helmy, halter müsabakası sırasında aniden bayıldı. Helmy, ağırlığı kaldırmasının ardından birkaç saniye ayakta kaldı. Ardından bilincini kaybeden sporcu platforma sırtüstü düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşananların ardından sağlık görevlileri Mısırlı sporcuya müdahale etti. Mısır kafilesinin sağlık komitesinde görev yapan Ahmed Mossad, Helmy'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve olayın ardından herhangi bir sorun yaşamadığını açıkladı.

NEDEN BAYILDIĞI AÇIKLANDI

Mısır kafilesinden yapılan açıklamalarda Helmy'nin kısa süreli dolaşım düşüşü yaşadığı belirtildi. Bu durumun yaklaşık 5 ila 10 saniye sürdüğü ve sporcunun daha sonra kendine geldiği ifade edildi.