Haberler

Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar Haber Videosunu İzle
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısırlı halterci Nora Essam Helmy, İtalya'da düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'ndaki müsabakası sırasında korkutan bir an yaşadı. Ağırlığı kaldırmayı başaran Helmy, saniyeler sonra bilincini kaybederek sırtüstü yere düştü. Mısırlı sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Mısır Milli Takımı adına Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Nora Essam Helmy, halter müsabakası sırasında aniden bayıldı. Helmy, ağırlığı kaldırmasının ardından birkaç saniye ayakta kaldı. Ardından bilincini kaybeden sporcu platforma sırtüstü düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşananların ardından sağlık görevlileri Mısırlı sporcuya müdahale etti. Mısır kafilesinin sağlık komitesinde görev yapan Ahmed Mossad, Helmy'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve olayın ardından herhangi bir sorun yaşamadığını açıkladı.

NEDEN BAYILDIĞI AÇIKLANDI

Mısır kafilesinden yapılan açıklamalarda Helmy'nin kısa süreli dolaşım düşüşü yaşadığı belirtildi. Bu durumun yaklaşık 5 ila 10 saniye sürdüğü ve sporcunun daha sonra kendine geldiği ifade edildi.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Şu Halter ve Boks vb sporlara bir türlü alışamamışım. Bu ne ya ,yaşam bir kere verilir insana, onu da böyle sporlarla mahvetmek ne bileyim.....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü

Ağlaya ağlaya gittiği Türkiye'ye böyle geri döndü
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba

Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun'da
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim
Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti

Keskin koku bir anda yayıldı! Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
Tesla Cybercab yollara çıktı! Sürücüsüz taksi dönemi başladı

Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı
Zeynep Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! 6 şüpheli adliyede

Zeynep Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
Ukrayna'da telefon fiyatına satılan evler kapış kapış gitti

96 bin TL'ye satılan evler kapış kapış gitti! Köyde boş yer kalmadı