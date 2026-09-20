Van Gölü'nde dip çamuru temizliği sürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde biriken dip çamurunun temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Göl kıyısında yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Ahmet Karakaya, gazetecilere, çalışmaların iş makineleriyle kıyı şeridinde sürdürüldüğünü, gerekli araçlarla göl üzerinde de çalışma yürütüleceğini söyledi.

Tatvan'ın Van Gölü kıyısında yer aldığını ve çevre il ve ilçelerden yoğun ziyaretçi aldığını belirten Karakaya, "Van Gölü'nün dip çamurunun temizlenmesi Tatvan için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Van Gölü dip çamuru temizliği çalışmalarına İl Özel İdaresi ve belediyemiz de destek veriyor. Dip çamuru temizliğinin yanı sıra, arıtma tesislerinin daha işlevsel çalışması için yürüttüğümüz projeler var. Çalışmaları hızlandırdık ve yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan 3 ilçede dip çamuru temizliği çalışmalarının yapılacağını aktaran Karakaya, il sınırları içindeki kıyılarda yaklaşık 4 milyon metreküp dip çamuru bulunduğunu ifade etti.

Temizlik çalışmalarının aylarca süreceğini anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Kıyıda yoğun bir şekilde çalışmalara başladık. Daha temiz Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz sahillerinin vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu doğa harikası güzelliği gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakmak için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Vali Karakaya, daha sonra esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Karakaya'ya Güroymak Kaymakamı ve Tatvan Kaymakam Vekili Onur Aykaç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Cem Aysan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Devlet Su İşleri Şube Müdürü Niyazi Yayla ile kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA