Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, ilçedeki bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda düzenlenen programdaki konuşmasında, toplantının 6'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bazı havzalarda hem koruma hem kullanma dengesini gözeterek takip ettikleri projelerinin olduğunu belirten Varank, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi, böyle birçok büyük çevre projesini desteklediği gibi bu projeyi de destekledi. Bu projeyi gerçekten yakından takip ederek hep birlikte bugünlere getirdik." dedi.

Çalışmaların sürdürülebilir olması gerektiğine vurgu yapan Varank, şunları kaydetti:

"Tamamlanan atık su arıtma tesisini 20 yıl sonra aynı şartlarda çalıştıramıyorsanız bunun bir anlamı yok. Yaptığımız yatırımları doğru düzgün çalıştırarak, çevreye en az zararı vererek büyümeye çalışan ve gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu sebeple çevreyi koruyarak gelişmeyi, büyümeyi hızla devam ettireceğiz. Doğunun incisi Van ve Van Gölü. Gerçekten bir kıymet ve değer. Van Gölü'nü gördüğümde 'Burası deniz' dedim. 2,5 saatten fazla yol geldik ve git git bitmedi. Burası bir deniz, göl değil. Gölden büyük bir ölçeği var. Çok güzel doğası var. Bu doğayı koruyarak bizden sonraki nesillere aktarmak hepimizin görevi."

Vali Erol Karaömeroğlu, bölgeyi korumak ve yönetmek adına önemli adımların atıldığını ifade etti.

Havzada birçok alanın koruma altına alındığını hatırlatan Karaömeroğlu, "Son olarak ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü ve çevresi Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescillendi. Yapılan bu çalışmayla Van Gölü ve çevresinde kontrolsüz yapılaşmayı önlemek amaçlandı. Bir yandan koruma sağlanırken diğer taraftan da kullanım dengesi için kontrollü bir yol benimsendi." diye konuştu.

Havza Koruma Eylem Planı kapsamında Bitlis ve Van'da atıkların yönetimine verildiğini anlatan Karaömeroğlu, şöyle devam etti:

"Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasının sağlanması, sıfır atık seferberliğiyle düzenli depolama ve geri kazanım tesislerinin faaliyete alınarak çöp sorununun tamamen ortadan kaldırılması, yine yöremizin başlıca geçim kaynağı olan hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı atıkların kontrol altına alınmasına yönelik önemli gelişmeler sağlandı. Sadece atık yönetimi değil, liman temizliği, çevresel farkındalık eğitimleri, dere ıslahı ve eylem planındaki diğer tüm başlıklarda eş zamanlı paydaş kurum ve kuruluşların işbirliğiyle çalışmalara hız verilmesi, toplumun bu çalışmalara dahil edilerek farkındalık oluşturulması büyük önem arz etmekte. Yapılan çalışmaların, harcanan kaynakların amacına ulaşarak bölgenin cazibe unsurlarından Van Gölü'müzün gelecek nesillere en güzel şekilde bırakılmasını temenni ederim."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Van Gölü'nün tüm Türkiye'nin önem verdiği bir değer olduğunu dile getirdi.

Orhan, "Gelecek nesillere güzel bir Van Gölü bırakmayı ahdettik. Yılmadan, usanmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Dün akşam oturduğumuz bir ortamda 'Van Gölü suyu bu sene daha temiz' denildi. İnşallah seneye daha da temiz hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise "Van Gölü'nün en güzel kıyıları arasında bulunan sahillerimizi, gelecek nesillere daha temiz şekilde bırakabilmemiz için Bakanlığımızın projelerle bizleri desteklemesi çok kıymetlidir." diye konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantıya, bakanlık yetkilileri, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ve kurum amirleri katıldı.