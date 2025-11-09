Van depremlerini yaşayan, 'asrın felaketi'nde can kurtaran akademisyenler, acı dolu günleri unutamıyor

Van'da 2011'de meydana gelen depremleri yaşayan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN YYÜ) Arama Kurtarma (YUSAR) gönüllüleri, tanık oldukları acı dolu günleri unutamıyor.

Van, 23 Ekim 2011'de 604 kişinin yaşamını yitirdiği 7,2 büyüklüğündeki depremle büyük yıkım yaşadı, 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle yeniden sarsıldı.

Kent merkezinde 2'si otel olmak üzere 25 binanın yıkıldığı 9 Kasım depreminde, gazeteciler Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japon gönüllü Atsushi Miyazaki'nin de aralarında bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetti.

Depremleri yaşayan Van YYÜ'de görevli 20 akademisyen, afetlerde aktif görev almak ve bu anlamda duyarlılık oluşturmak amacıyla Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk'un başkanlığında YUSAR'ı kurdu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgeye giden YUSAR gönüllüleri, enkazda kalanları kurtarmak için günlerce fedakarca çalıştı.

Ekibe, gösterdikleri gayret ve fedakarlık dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Nisan 2023'te "Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası" verildi.

Olası afetlere karşı sürekli tatbikatlar yaparak kendilerini geliştiren gönüllü akademisyenler, derslerinde öğrencilere deprem bilinci kazandırmak için de çaba gösteriyor.

"İnsanlara umut olmak bizim için büyük bir mutluluk"

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Çağlar Çiçek, AA muhabirine, 14 yıl önce acı bir deprem tecrübesi yaşadıklarını söyledi.

Depremin üzerinden geçen uzun zamana rağmen yaşadıklarını unutamadıklarını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Van depremlerinde koordinasyon merkezinde görev almıştım. Çok yoğun çalıştık. 6 Şubat'taki depremlerde de Malatya'ya giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Hiltimizi, jeneratörümüzü, kesici ve delici ekipmanlarımızı alarak yoğun kış şartlarına rağmen kısa sürede Malatya'ya ulaştık. Orada enkazdan canlı olarak çıkardığımız vatandaşlarımız oldu. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da ulaştık. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Malatya'da AFAD koordinasyonunda, Çorum'dan gelen maden işçileri ve ilimizden gelen güvenlik korucularımızla uyum içinde çalıştık. Çok zor bir süreçti ama orada bir canı kurtarmak, insanlara umut olmak bizim için büyük bir mutluluk. Enkazdan 7-8 kişiyi canlı çıkardık. Yıkım çok büyüktü, çalışma koşulları oldukça zorluydu. Her kurtardığımız can bize moral ve umut veriyordu. İnşallah ülkemiz bir daha böyle afetlerle karşılaşmaz."

"Soğuğu, acıyı, umudu bir arada yaşadık"

Van depremlerinde 11 yakınını kaybeden Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Metin Çelebi ise yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan Van depremlerinin, milletin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Yaşadıkları acının tarifinin olmadığını anlatan Çelebi, "Halamı, ağabeylerim Salih ve Namık'ı, Murat hocamı, ablam Zehra'yı, yengem Arşule'yi, küçük yeğenlerim Betül ile Seda'yı kaybettim. Enkaz başındaki çaresizliğin, umutla beklemenin ne demek olduğunu iliklerimize kadar hissettik. Üç gün boyunca enkaz başında bekledik. Soğuğu, acıyı, umudu bir arada yaşadık. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. Yaşadıklarımız bize acı ama önemli bir tecrübe kazandırdı." diye konuştu.

Bu tecrübelerden yola çıkarak 2015'te Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı oluşturduklarını, ardından da YUSAR'ı kurduklarını dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi afet bilinciyle en iyi şekilde yetiştirmeyi, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Hem yaşadığımız tecrübeleri hem de bilgimizi onlara aktararak bu bilinç ateşini yaymaya çalışıyoruz. 6 Şubat 2023'teki depremlerde YUSAR ekibimiz sahada görev yaptı. Biz de arka planda lojistik destek sağladık, ihtiyaçları karşıladık. O acıyı çok iyi bildiğimiz için tüm gücümüzle yardım etmeye çalıştık."

"Bizim için büyük bir gurur ve manevi kazanç oldu"

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sami Akman da deprem döneminde yaşadıkları acı dolu günlerin hafızalarındaki tazeliğini koruduğunu belirtti.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından deprem bölgesine intikal ettiklerini belirten Akman, "AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda enkazdan vatandaşların çıkarılması, hasarlı binaların tespiti, çadır kentlerin kurulumu, yardım malzemelerinin depolanması ve dağıtımı gibi görevlerde aktif rol aldık ayrıca afetzedelere psikolojik destek sağladık. Bu çalışmalarımız sonucunda Cumhurbaşkanı'mız tarafından bize 'Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası' verildi. Bizim için büyük bir gurur ve manevi kazanç oldu." diye konuştu.

"Bilinci ve duyarlılığı diri tutmak gerekiyor"

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Gökırmak Söğüt, öğrencileri ve vatandaşları afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek için çalıştıklarına vurgu yaptı.

AFAD İl Müdürlüğü işbirliğiyle hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldıklarını ifade eden Söğüt, "Acının öğrettiği şey çok farklı. Bu yüzden bilinci ve duyarlılığı diri tutmak gerekiyor. Rektörümüzün desteğiyle ulusal ve uluslararası eğitimlerle ekibimizi güçlendiriyoruz. Her geçen gün YUSAR'a katılım artıyor. Deprem ülkesiyiz. Ne kadar bilinçli ve güçlü olursak o kadar dirençli bir toplum oluruz." görüşünü paylaştı.

"Türkiye güçlü ve büyük bir ülke"

Van'da 14 yıl önce meydana gelen depremlerde 644 kişinin yaşamını yitirdiğini ve binlerce kişinin yaralandığını hatırlatan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ülke olarak depremlerde büyük acılar yaşadıklarını dile getirdi.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye gönderdikleri YUSAR ekibinin fedakarca çalıştığının altını çizen Şevli, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mızın depremlerde başarılı çalışmalarından dolayı ödül verdiği arama kurtarma ekibimiz, yaşanabilecek afetlere karşı sürekli tatbikatlar yaparak kendisini geliştiriyor. Bizim için büyük bir gurur. Türkiye güçlü ve büyük bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde depremlerin yaraları sarıldı, minnettarız. Biz de her türlü desteği vermeye çalıştık. Üniversite olarak asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için başlatılan insani yardım çalışmalarına destek verdik. Arama kurtarma ekibimizin deprem bölgesine hızlıca ulaşımını sağladık. Depremden hemen sonra bölgeye tırlarla konteyner, gıda, kıyafet, tıbbi malzeme, sahra çadırları, ranzalar gibi birçok malzeme gönderdik. Öğretim üyelerimizi, arama kurtarma eğitimi almış doktorlarımızı, sağlık personellerimizi, inşaat ile jeoloji mühendislerimizi, teknik personelimizi deprem bölgesine görevlendirdik."