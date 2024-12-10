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Van'da zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 15 yaralı

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Van'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan kaza yerinde başka bir aracın hızla gelip kazaya karıştığı anlar görüntülenirken, yeni facianın eşiğinden dönüldü.

Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

30 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı.

Van'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Vali Ozan Balcı, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi. Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirten Balcı, "İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi. Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz." dedi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Öte yandan olayın şoku henüz atlatılamamışken bir otomobil, zincirleme kaza yapan araçların arasına daldı. Panik anları ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Van'da zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 15 yaralı
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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