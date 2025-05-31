Van'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Van'da Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu Demircik Mahallesi yakınlarında saat 09.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. S.A. yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil ile Ahmet Öztürk yönetimindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Ahmet Öztürk, Hasan Yeşil ve Hüseyin Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, S.A., Z.A. ve N.A. isimli şahıslar yaralandı. Bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen ve durumu ağır olan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA, DHA, AA