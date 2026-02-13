Antalya'yı sağanak vurdu; 7 ilçede okullar tatil edildi

Haberler

Güncelleme:
Antalya'dan Gaziantep'e gitmek üzere hazırlanan SunExpress uçağında taksi sırasında arıza tespit edilmesi üzerine sefer iptal edildi. Yolcular tahliye edilirken, Vali Hulusi Şahin olay yerinde inceleme yaptı.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Antalya'dan Gaziantep'e gitmek üzere hazırlanan SunExpress uçağında taksi sırasında arıza tespit edilmesi üzerine sefer iptal edildi. 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, saat 14.20'de SunExpress'in XQ76 sefer sayılı Gaziantep uçuşunu gerçekleştirmek üzere hazırlanan uçakta meydana gelen teknik arıza sonrası havalimanında incelemelerde bulundu.

UÇAKTA TAKSİ SIRASINDA ARIZA TESPİT EDİLDİ

175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın taksi sırasında arka iniş takımlarında arıza tespit edilmesi üzerine uçuş iptal edildi. Yolcuların güvenliği öncelik alınarak gerekli tüm tedbirlerin ivedilikle uygulandığı, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

