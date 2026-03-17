Vakıflardan ramazan boyunca 'en özel' iftar

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğinde ramazan boyunca özel bireyler iftarda bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında 81 ilde iftar programları düzenleniyor.

Kastamonu'da da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bu yıl Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin Merkez Spor Salonu'nda işlettiği 150 kişilik "Mutlu Kafe"de özel bireyler ve ailelerine yönelik iftar programı hazırlandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü araçları ile kent merkezi ve ilçelerden getirilen özel bireyler ile aileleri, ramazan ayı boyunca yemeklerini alıp dua ederek hep birlikte orucunu açtı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, ramazanın ruhunu mümkün olduğu kadar yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Birlik beraberliğin önemine değinen Alper, "Paylaşmanın, dayanışmanın ve vakıf bilincinin ruhuna uygun şekilde ramazan ayının manevi atmosferini burada daha güzel yaşıyoruz. Özel Bireyler Derneğimizle birlikte her gün 150 kişiye iftar yemeği hazırlıyoruz." dedi.

İftarların hem aileler hem de özel bireyleri çok mutlu ettiğini anlatan Alper, "Beraber yaptığımız iftarlarda onların gözlerinde, onların ruhunda yaşanılan mutluluğa bizler de yakından şahit oluyoruz. Bu da iyiliğin, merhametin ve paylaşmanın oluşturduğu vakıf ruhunu en iyi temsil eden şey olarak ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"Bu bizim hayal ettiğimizin ötesinde bir şey"

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise yapılanların kıymet biçilemez olduğunu söyledi.

Çok mutlu olduklarını anlatan Boyraz, şunları dile getirdi:

"Bu bizim hayal ettiğimizin ötesinde bir şey. Çünkü bizim çocuklarımızla başka bir yerde iftar açma şansımız yok. Hem normal bireylerle kaynaşmalarını sağlıyoruz hem de farkındalığı artırıyoruz. Özellikle gönüllülerimizle birlikte bu iftarlarımız bizler için çok kıymetli. Özel bireylerimizi yeri geliyor köyünden yeri geliyor evlerinden alıyoruz. Güzel vakit geçiriyorlar, dertleşiyorlar."

Yemek dağıtımında gönüllülerin görev aldığına işaret eden Boyraz, "Hayırseverlerimize, vakıf geleneğini yaşatan Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Benim yavrularımın başka bir mekanda yemek yemesi zor. Bazen bakışlar etkiliyor, bazen onlar kendileri rahat edemiyor, aileleri rahat edemiyor. Ama kendi memleketlerinde, kendi mekanlarında, Mutlu Kafe'lerinde gerçekten çok mutlular." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel geçti ramazanımız"

İftara katılanlardan özel gereksinimli birey annesi Semra Kırışoğlu da sık sık gelmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Servisle alıyorlar. Burada iftarımızı ettikten sonra tekrar güzergah üzerinden hepimizi de evlerimize bırakıyorlar. Bize de değişiklik oluyor. Hem arkadaşlarımızı görmüş oluyoruz. Benim kızım zaten gezmeyi, arkadaşları, ortamı çok seviyor. Elimizden geldiği kadar gelmeye çalıştık. Allah hepsinden de sebep olanlardan da sonsuz razı olsun. Biz memnun olduk, onlar da razı olsun. Çok güzel geçti ramazanımız yani. Anlatılmaz yaşanır diyeyim."

Barış Gümüş ise iftarda yemek dağıtımında ailesiyle gönüllü olarak görev aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her mesai bitiminde inanılmaz bir hevesle ben buraya gelmek için can atıyorum. Gerçekten bu işi severek yapıyorum. Her mesai bitiminde buraya büyük bir hevesle geliyorum. Buradaki özel bireylerimize, dışarıdan iftar yapmak için gelen insanlara hizmet etmek gerçekten inanılmaz, benim için bir mutluluk oluyor. O yüzden bir sonraki günü, bir önceki günden daha çok hevesle bekliyorum. Ramazanın başından beri çok büyük bir zevkle gelip burada bu işi yapmakla kendimi inanılmaz mutlu hissediyorum."