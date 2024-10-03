Vakıflar Genel Müdürlüğü 100. Yılını Sempozyum ile Kutladı

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla "Vakıf Geleneği ve Ankara Vakıfları Bilgi Şöleni" sempozyumu düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ve Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) katkılarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, ASBÜ Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, akademisyenler ve vakıf çalışanları katıldı.

Vakıflar Genel Müdürü Aksu, yaptığı konuşmada, 1924 yılında Evkaf'tan vakıflara dönüşen Genel Müdürlüğün bu yıl 100'üncü yılını kutladıklarını belirterek, Türkiye'de sadece Osmanlı'dan gelen eserlere sahip çıkmakla yetinmediklerini, aynı zamanda vakfiyeler ışığında hayır hizmetlerine de devam ettiklerini söyledi.

Vakıf eserlerini gün yüzüne çıkarmak istediklerini belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Ankara'nın haritasını önümüze serelim. Geçmişte hangi vakıf eserleri vardı ve bugün hangileri yok? Bunları tekrar yerine koyabilmek, tekrar inşa ve ihya edebilmek için üniversitemizle birlikte el birliği yapıp gücümüz yettiğince, imkanımız olabildiğince bunları tekrar ayağa kaldıralım istiyoruz. Bu konuda çok samimiyiz."

"Gençlerimizin vakıf insanı olma fikrini ve zihniyetini yaşatmamız gerekiyor"

ASBÜ Rektörü ve TYB Genel Başkanı Arıcan da vakıfların cami, hastane, medrese ve kervansaraylarıyla "muazzam bir yapı" olduğunu ifade ederek, bugün de hala bu yapılardan yararlanıldığına dikkati çekti.

Vakıf insanı geleneğinin de yaşatılması gerektiğini vurgulayan Arıcan, "Gençlerimizin vakıf insanı olma fikrini ve zihniyetini de yaşatmamız gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından Aksu ve Arıcan, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

"Vakıf Geleneği ve Ankara Vakıfları Bilgi Şöleni" açılış oturumunun ardından "Hacı Bayram Veli ve Ahiler" oturumuyla devam edecek.

Şölen kapsamında yarın da ASBÜ Sezai Karakoç Salonu'nda, "Ankara Vakıfları" ve "Vakıf Kuranlar ve Vakıf Eserleri" oturumları gerçekleştirilecek.