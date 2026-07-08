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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Uzunköprü Alay Komutanı Topçu Albay Artem Verdi, Kaymakam Muammer Köken'e veda ziyaretinde bulundu. Köken ayrıca Karayayla köyünde buğday hasadına katıldı. Keşan'da ise VANDER Derneği yönetimi Belediye Başkanı Özcan'ı ziyaret etti.

Uzunköprü Alay Komutanı Topçu Albay Artem Verdi, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'e veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken'i makamında ziyaret eden Verdi ilçedeki görevini tamamladığını belirtti.

Köken'e de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Verdi'ye yeni görevinde başarı diledi.

Köken buğday hasadına katıldı

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Karayayla köyünde buğday hasadına katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, biçerdöverle hasat yapan Köken hasat sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Köken, köy sakinleriyle buğday yetiştirme sürecine ilişkin sohbet etti.

VANDER'den Özcan'a ziyaret

Keşan VANDER Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği yönetimi Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kentte dayanışma kültürüne katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülük anlayışıyla emek veren herkese teşekkür eden Özcan, ortak akıl ve iş birliğiyle Keşan için güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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