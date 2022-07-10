Uzungöl'e turist akını; konaklayacak yer kalmadı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de yaz turizm sezonu hareketli geçiyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yanı sıra Körfez ülkelerinden turist kafilelerinin gelişiyle Uzungöl'de, otellerde de tam doluluk seviyesine ulaşıldı.

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor. Kentte bu yıl Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den 'charter' seferlerle turist kafileleri ile misafirlerin ağırlandığı Uzungöl'de; otel, pansiyon ve dağ evlerinde tam kapasite doluluk seviyesine ulaşıldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle bölgeye akın eden turistler, göl kıyısında temiz havada doğa yürüyüşü yapıp, fotoğraf çektiriyor. Turizm acenteleri ile işletmeler, mevcut rezervasyonların çoğunun 2 ay daha uzatılmasıyla hareketliliğin, bayram sonrası da sürmesini bekliyor.

Ayvalıktan Uzungöl'e gelen Erkan Berdivek ise "Memleketimiz Elazığ'a gidiyorduk Geçerken de Karadeniz tur yapalım istedik. Tabi vazgeçilmez duraklarımızdan bir tanesi de bu doğa harikası Uzungöl oldu. Çok güzel bulduk burayı. Uzungöl ve Karadeniz her zaman beklentiyi karşılıyor" diye konuştu.