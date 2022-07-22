UZUNGÖL'E TURİST AKINI; GÜNLÜĞÜ 300 DOLARA 'BUNGOLAV EV' - Haberler

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UZUNGÖL'E TURİST AKINI; GÜNLÜĞÜ 300 DOLARA 'BUNGOLAV EV'

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Trabzon halkı ise konaklama fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek Uzungöl'e günübirlik gidebildiklerini belirtti.

Trabzon halkı ise konaklama fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek Uzungöl'e günübirlik gidebildiklerini belirtti. Metin Okumuş, 'Yurt dışından gelen turistlerin paraları buralarda değerli olduğu için onlar burada istedikleri gibi yaşıyorlar. Uzungöl'de onların konaklayabildiği gibi konaklamam mümkün değilö diye konuştu.
Gönül İskender ise, 'Uzungöl bir turizm merkezi. Dünya genelinde bilinen ve rağbet gören bir yer. Fiyatlar diğer turizm bölgeleri ile kıyaslanınca gayet uygun. Pastadan Trabzon da bir dilim almaya kalkışınca bu defa Trabzon'da fahiş fiyat uygulaması yapılıyor denilerek, buradaki turizm karalanmaya çalışılıyorö dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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