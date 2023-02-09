Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum böyle görüntülendi

Güncel Haberler

Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin üzerinden 82 saat geçti.

Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum böyle görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin üzerinden 82 saat geçti. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ederken, iş makinelerinden de yoğun destek alınmaya başladı. Son durum dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ili derinden etkiledi. Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm illerde çöken binalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler ilk andan itibaren yoğun mesai harcadı. Halen çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğü Kahramanmaraş'taki son durum ise dron ile havadan görüntülendi. Bir taraftan ses alınan noktalarda ekipler bir canlı daha kurtarmak için zamanla yarışırken, diğer taraftan da iş makinelerinden yoğun destek alınmaya başladı.

Depremin verdiği yıkımı havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title