İZMİR (İHA) - Uzaktaki müşteriler sanal gerçeklikten yaralanarak mağazaları gezecek

İZMİR - 48. Shoexpo İzmir'e katılan İzmirli bir ayakkabı markası, sanal gerçeklikten yararlanarak dünyanın herhangi bir yerinde olan müşterinin mağazadaki tüm ürünleri görebilmesini sağlayan sistem geliştirdi. Markanın standını ziyaret edip VR gözlükleri takarak sistemi deneyimleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Sanalı hiçbir zaman bırakmayacağız. Yeni jenerasyonun büyük çoğunluğu artık seyahat etmek istemiyor. Onları uzak mesafeden nasıl tavlayacağımız bize kalmış" dedi.

48. Shoexpo İzmir, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. İzmirli bir ayakkabı markası da pandemi krizini fırsata çevirerek müşterileri çekmenin ilginç bir yöntemini buldu. Markanın bir yazılım firması ile geliştirdiği sistem sayesinde, dünyanın herhangi bir yerinde olan müşteri ve satıcı aynı anda VR gözlükleri takıyor. Uygulamayı indiren müşteri, sanal ortamda mağazanın içine girip satıcı tarafından sanal ortama aktarılan ürünleri 360 derece döndürerek görebiliyor. Ayrıca ürünün özelliklerini satıcı ile konuşarak öğrenebiliyor. Fuarı ziyaret eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da VR gözlüğü takarak İzmirli firmanın geliştirdiği sistemi deneyimledi. Zandar, "Üreticilerimiz 4 yıl içerisinde dijital anlamda çok iş yaptı. Ürünlerini dijitale taşıdılar. Bundan sonrası artık işin hibritine döndü. Hem fuarlarda hem de sanalda olmamız lazım. Sanalı hiçbir zaman bırakmayacağız. Yeni jenerasyonun büyük çoğunluğu artık seyahat etmek istemiyor. Onları uzak mesafeden nasıl tavlayacağımız bize kalmış. Bence bu çok iyi fırsat" diye konuştu.

"Mesafenin önemi olmadığı bir dünyada yaşıyoruz"

Türkiye'nin ayakkabıda kendini ispat etmiş bir ülke olduğunu belirten Zandar, "Ayakkabı sektörü, pandemi öncesine kadar her sene yüzde 20, yüzde 30 artan bir trendle ihracatını artıran bir sektör. Pandemi, bu artan trendi bir anda yıkıverdi ama biz bu işi burada bırakmadık. Ege İhracatçı Birlikleri, teknolojiye verdiği önemle dünyada ilk sanal ayakkabı fuarını düzenledi. Teknolojinin geleceğine inanıyoruz. Bugün mesafenin önemi olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Sanal gerçeklik bunu ciddi anlamda sağlıyor. Ayakkabı sektörünün de geri kalan diğer sektörler gibi buna adapte olması şart" ifadelerini kullandı.

"Tüm satışları bu şekilde yapabiliriz"

Türkiye'nin teknolojide ileride olduğunu kaydeden Zandar, şöyle devam etti: "Bizim gibi emek yoğun sektörler, yavaş yavaş buralara giriş yapıyor ve ciddi anlamda yatırımlar var. Ayakkabıda teknolojinin geleceği çok parlak. Sanal gerçekliği pandemi döneminde ciddi anlamda deneyimlemeye çalıştık. Neredeyse yaptığımız tüm ihracat toplantılarını dijital ekranlardan yaptık. Moda sektörlerinin sanal gerçeklik platformlarına adaptasyon süreci elbette daha da hızlanacak. Bu adaptasyon süreci de geliştikten sonra belki 10 yıl içerisinde tüm satışlarımızı bu şekilde yapacağız."

"Taleplere yetişemiyoruz"

Sektörün ihracat rakamları hakkında bilgi veren Zandar, "2021'e nazaran yüzde 30'luk bir ihracat artışımız var. 2019'un da üzerine çıktık. Ege zaten ihracatını Avrupa'ya yapan bir bölge. Ayakkabı sektörü olarak Rusya-Ukrayna'daki gelişmelerden etkilenmedik. Avrupa'dan çok fazla talep var. Taleplere yetişemiyoruz. Avrupa ve İngiltere bölgesinde bulunduğumuz sürece şansımız çok fazla" sözlerine yer verdi.

"Amerika'daki müşterimiz ürünleri görmek için Türkiye'ye gelmek zorunda değil"

Ayakkabı markasının ortağı Ali Yağcı da sistemi neden geliştirdiklerini şu sözlerle anlattı: "Bu sistemi kullanmak için öncelikle iki tarafta da VR gözlüklerin olması gerekiyor. Uygulamayı indiren ve gözlüğü takan kişi karşıdaki mağazaya sanal ortamda gidebiliyor. Bu sistem sayesinde sanal ortama aktarılan ürünleri görebiliyorsunuz. Üretici olarak dünyadaki tüm müşterilerimize ulaşmak için böyle bir sistemi hazırladık. Pandemi döneminde insanlar seyahat edemediği için ticaret çok fazla gerçekleşemedi. Biz de bu sorunu aşmak ve çağı yakalamak için böyle bir proje geliştirdik. Türkiye'de bu anlamda ilk adımı atanlardan olduk. Artık Amerika'daki müşterimiz ürünleri görmek için Türkiye'ye gelmek zorunda değil. Ürünleri görmek istediğinde her iki taraf VR gözlükleri takacak, sanal ortamda aynı anda mağazanın içinde bulunulacak. Bu sistemle ürünleri inceleyip aynı anda konuşabileceğiz."

"Sistemi kullanmak da kolay"

Fuarı ziyaret edip sistemi deneyen müşterilerden Mehmet Temel ise "Sanal ortamda ayakkabıları 360 derece döndürebiliyorum. Her yerine bakmış oluyorum. Ayakkabıları gelip görme durumum olmadığında bu yöntemi kullanarak ürünlere bakabilirim. Teknolojiyi yakalamak önemli. Sistemi kullanmak da kolay. Ürünü kendine yaklaştırabiliyorsun, sağa ve sola döndürebiliyorsun. Ayrıca satıcı ile ürünün özellikleri hakkında anlık konuşabiliyorsun" dedi.