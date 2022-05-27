Utku Çakırözer: Dezenformasyonla Mücadele Bahanesiyle Getirilen Kanun Teklifi, Basın ve İfade Özgürlüğünü Kısıtlayacak Bir Çalışmadır - Haberler

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP ve MHP tarafından hazırlanan, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Dezenformasyonla mücadele bahanesiyle TBMM'ye getirilen kanun teklifi, Türkiye'de basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacak bir çalışmadır" dedi.

Mesleği gazetecilik olan Utku Çakırözer, bugün yaptığı açıklamada, AKP ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu 'Basın Kanunu ve Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi. Kanun teklifinin basın meslek örgütleri ve muhalefet ile ele alınmayan bir çalışma olduğunu belirten Çakırözer, "Kanun teklifiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' diye bir suç icat ediliyor ve bu suç, 'kamu düzenini, kamu barışını bozmaya yönelik yayın' anlamında soyut gerekçelerle gazetecilere ya da sosyal medya kullanıcılarına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası teşkil ediyor" diye konuştu.

"Dezenformasyonla mücadele bahanesiyle TBMM'ye getirilen kanun teklifi, Türkiye'de basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacak bir çalışmadır" diyen Çakırözer, şunları söyledi:

"Türkiye'de basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü alanında yeterince kısıtlama varken şimdi yeni getirilen suç ve buna öngörülen cezalar ile basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü alanı daha da daraltılmış olacak. Türkiye'de zaten Covid'le mücadele konusunda eleştiriler, ekonominin gidişatına ilişkin eleştiriler dahi soruşturma konusu yapılırken, yine atılan bir tweet nedeniyle insanlar cezaevine konulurken şimdi bir de 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' diye suç icat edilerek başta gazeteciler olmak üzere milyonlarca yurttaşın basın ve ifade özgürlüğü elinden alınmak isteniyor.

"İKTİDAR MİLYONLARCA YURTTAŞIN SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ HAKKINI ELİNDEN ALMAK İSTİYOR"

Bu yasa, son derece tehlikeli. Yaklaşmakta olan seçim döneminde iktidar, anlaşılıyor ki bu yasayı kullanarak hem özgür basını hem halkın haber alma hakkını hem de milyonlarca yurttaşın sosyal medyada eleştiri hakkını elinden almak istiyor. Bu yasada internet haberciliğinin düzenlenmesi olumludur ama yine bu yasa kapsamında, Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olan en önemli etmenlerden biri olan erişim engeli konusunun kapsamı daha da genişletiliyor. Biz, muhalefet olarak, bu yasanın bu haliyle çıkmasına karşıyız. Tabii ki internet medyasının düzenlenmesini, onların da gazeteler, televizyonlar gibi bir kanun çerçevesine oturtulmasını biz herkesten önce istiyoruz, bu yönde yapılmış çalışmalarımızda var. Ancak 'dezenformasyonla mücadele edeceğiz' diye milyonlarca yurttaşımızın ifade özgürlüğünün elinden alınmak istenmesine sonuna kadar karşıyız. Bu kanun teklifinde basın özgürlüğünü kısıtlayıcı, sansür sonucu doğuracak tüm düzenlemelerin geri alınması ve paketten çıkarılması için hem komisyonda hem Genel Kurul'da her türlü yasal imkanı kullanacağız. Umarım bu yasaklardan, bu baskılardan iktidar kanadı da vazgeçer."