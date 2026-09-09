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NATO’dan ANKA-III paylaşımı

NATO’dan ANKA-III paylaşımı
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Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız savaş uçağı ilişkin paylaşım yaptı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız savaş uçağı ilişkin paylaşım yaptı.

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFCBS), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-III'ü NATO 3.0 dönüşümünün örneklerinden biri olarak göstererek, "Uygulamada NATO 3.0: TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil hayalet İnsansız Savaş Hava Aracı (SİHA) ANKA III. NATO Ankara Zirvesi'nde kararlaştırıldığı üzere, Avrupalı Müttefikler ve Kanada yeni kabiliyetlerle öne çıkıyor ve ortak güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk üstleniyor. Müttefik savunma sanayii üretimi genişliyor. NATO 3.0 işte tam olarak budur. Bu, her zamankinden daha güçlü bir İttifak anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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