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Aile faciası! Cani baba eşini ve kızını bıçakladı

Aile faciası! Cani baba eşini ve kızını bıçakladı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan aile içi kavgada kan aktı. 51 yaşındaki koca, tartıştığı eşini ve kızını bıçaklayarak hastanelik etti. Ağır yaralanan genç kızın yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, cani baba gözaltına alındı.

  • Manisa'nın Salihli ilçesinde 51 yaşındaki D.K., eşi N.K. ve 24 yaşındaki kızı N.K.'yi bıçakla yaraladı.
  • Yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
  • Baba D.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Keli Mahallesi, dün gece dehşet dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, aile üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

EŞİNE VE KIZINA BIÇAKLA SALDIRDI

Öfkesine hakim olamayan 51 yaşındaki D.K., evde bulunan 52 yaşındaki eşi N.K. ve 24 yaşındaki kızı N.K.'ye bıçakla saldırdı. Evden yükselen çığlıklar üzerine durumdan şüphelenen komşular, vakit kaybetmeden polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

GENÇ KIZIN DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan anne ve kızı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 24 yaşındaki genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Dehşet saçan baba D.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu devam eden şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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