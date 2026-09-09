Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele'mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum" diyerek, İzmirlilere selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

KAHRAMANLARI ANARAK İZMİRLİLERE SELAM YOLLADI

Erdoğan mesajında, Millî Mücadele'yi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm İzmirli vatandaşlara selamlarını iletti.

“TÜM KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE, MİNNETLE YÂD EDİYORUM”

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele'mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."

İZMİR'İN KURTULUŞU

İzmir, bugün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor.

15 Mayıs 1919'da Yunan kuvvetlerinin çıkarma yapmasıyla başlayan işgal, Büyük Taarruz'un ardından sona erdi. 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle sonuçlanan taarruzun ardından Türk ordusu Anadolu'yu batıya doğru ilerleyerek geri aldı. Fahrettin Atay komutasındaki 5. Süvari Kolordusu, 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e ilk giren birlik oldu.

İzmir'in kurtuluşu, her yıl 9 Eylül'de düzenlenen törenlerle anılıyor.

Kaynak: Haberler.com
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor

Okullar açılmadan velilere kötü haber! Yeni tarife cep yakıyor
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Merih'in delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
Boynunu “kütletmek” için gitti, hayatından oldu! Masör tutuklu

5 dakikalık masajın ardından korkunç son
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur

NATO’dan göğüs kabartan paylaşım: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Aile faciası! Cani baba eşini ve kızını bıçakladı

Cani baba ne eşine acıdı ne kızına
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması! Mesajı gayet net

Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı

İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı